Demoran a una mujer con pedido de captura

En horas de la noche de ayer 14-04-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Sexta urbana, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por calles Colombia y Rio Parana se encontraba una mujer ocasionando disturbios en la vía pública, molestando a transeúntes.
Por tal motivo, de manera inmediata los mencionados
efectivos procedieron a la identificación y posterior demora de la misma,
tratándose de una mayor de 30 años de edad, quien, además -según las primeras
averiguaciones realizadas- se logró determinar que poseía pedido de detención
por parte de las autoridades de las autoridades de la localidad de Santa Rosa.
Al respecto, la mujer fue demorada y derivada hasta la
Comisaria Primera de Mujer y El Menor, en tanto en la citada comisaria Sexta se
continúan con los trámites correspondientes.