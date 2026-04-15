miércoles, 15 de abril de 2026

Demoran a una mujer con pedido de captura

En horas de la noche de ayer 14-04-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Sexta urbana, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por calles Colombia y Rio Parana se encontraba una mujer ocasionando disturbios en la vía pública, molestando a transeúntes.

Por tal motivo, de manera inmediata los mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior demora de la misma, tratándose de una mayor de 30 años de edad, quien, además -según las primeras averiguaciones realizadas- se logró determinar que poseía pedido de detención por parte de las autoridades de las autoridades de la localidad de Santa Rosa.

Al respecto, la mujer fue demorada y derivada hasta la Comisaria Primera de Mujer y El Menor, en tanto en la citada comisaria Sexta se continúan con los trámites correspondientes.