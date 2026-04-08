miércoles, 8 de abril de 2026

Demoran a varias personas y secuestran una moto en operativos de prevención

En la jornada de ayer 06-04-26, efectivos policiales de los distintos Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M-, en el marco de recorridas de prevención y seguridad llevados adelante, en diversos procedimientos realizados en distintos puntos de esta ciudad capital, demoro a personas y secuestro

El primer procedimiento, alrededor de las 09:00 horas, efectivos del G.R.I.M. 2, en inmediaciones de calles Gascón y Larrea demoraron a un joven de 21 años de edad que se encontraba merodeando observando detenidamente los domicilios del lugar.

Posteriormente, cerca de las 09:30 horas, personal del G.R.I.M. 3, cuando se encontraban por calles Brasil y Junín Esteban, donde divisaron a un sujeto que se encontraba ocasionando disturbios en la publica causando intranquilidad a los transeúntes del lugar, por ello procediendo a la identificación y demora de un hombre de 35 años.

Por otra parte, siendo las 10:30 horas aproximadamente, policías del G.R.I.M. 3, que se hallaban realizando operativos de control vehicular e identificación de personas en inmediaciones sobre Avenida Pujol y calle Jujuy, identificaron a un hombre de 36 años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c- cuya procedencia no supo justificar, por lo que se procedió a la demora del mismo y al secuestro de dicho rodado.

Finalmente, alrededor de las 11:30 horas, personal del G.R.I.M. 5, procedió a la identificación de un hombre mayor de edad, en inmediaciones de Los Calchaquíes y Futaleufú, quien se encontraba merodeando la zona observando el interior de domicilios y vehículos, por lo que fue demorado.

Todos los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes, donde se continúan con las diligencias de rigor.