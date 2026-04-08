Demoran a varias personas y secuestran una moto en operativos de prevención

El primer procedimiento,
alrededor de las 09:00 horas, efectivos del G.R.I.M. 2, en inmediaciones de
calles Gascón y Larrea demoraron a un joven de 21 años de edad que se
encontraba merodeando observando detenidamente los domicilios del lugar.
Posteriormente, cerca de las
09:30 horas, personal del G.R.I.M. 3, cuando se encontraban por calles Brasil y
Junín Esteban, donde divisaron a un sujeto que se encontraba ocasionando
disturbios en la publica causando intranquilidad a los transeúntes del lugar,
por ello procediendo a la identificación y demora de un hombre de 35 años.
Por otra parte, siendo las 10:30
horas aproximadamente, policías del G.R.I.M. 3, que se hallaban realizando
operativos de control vehicular e identificación de personas en inmediaciones
sobre Avenida Pujol y calle Jujuy, identificaron a un hombre de 36 años de
edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo Wave
110c.c- cuya procedencia no supo justificar, por lo que se procedió a la demora
del mismo y al secuestro de dicho rodado.
Finalmente, alrededor de las
11:30 horas, personal del G.R.I.M. 5, procedió a la identificación de un hombre
mayor de edad, en inmediaciones de Los Calchaquíes y Futaleufú, quien se
encontraba merodeando la zona observando el interior de domicilios y vehículos,
por lo que fue demorado.
Todos los demorados fueron
trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes, donde se
continúan con las diligencias de rigor.