Desde la Policía dieron detalles sobre el operativo de seguridad para la Fiesta Nacional del Surubí en Goya

Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y
después de la culminación de todas las actividades previstas, a fin de brindar seguridad,
basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para
evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así
también la seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la
intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total
normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores,
otras fuerzas de seguridad y autoridades
municipales, entre otras.
Teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que
convoca este evento, se dispondrá que en los diferentes controles policiales y
los distintos accesos, se advierta a los transportistas y conductores, sobre
esta Fiesta que se desarrolla en la localidad de Goya, para que tomen las
precauciones del caso.
Asimismo, el Personal Policial, informará del evento a los
conductores que circulen por la zona y regulará la velocidad de los vehículos,
haciendo hincapié sobre los de mayor porte (camiones; colectivos de larga
distancia, etc.)
Igualmente, las demás áreas y Comisarias de Distritos,
dependientes de la Unidad Regional IIº de Goya, acentuaran sus labores de
prevención y seguridad integral en las distintas zonas que componen su
jurisdicción administrativa.
De igual manera, a través de la Dirección General de
Seguridad Vial, las diferentes Unidades Especiales de Seguridad Vial, y de la
Dirección general de Seguridad rural y ecológica implementaran controles viales
y de información, en las distintas rutas tanto nacionales como provinciales,
haciéndolo especialmente en los accesos a la ciudad de Goya.
Idéntico trabajo, lo realizara el personal de destacado en
el Control de Ruta Nacional Nº 12 y Provincial Nº 27 (Saladas), ya que existen
personas que concurrirán desde el norte de la Provincia y de Provincias
vecinas, así como también de Países Limítrofes.
Por ello, se solicita la colaboración de los señores
conductores y transportistas, extremar las medidas de seguridad, a efectos de
evitar accidentes y caos vehicular.
INFORMACION UTIL
SEGURIDAD VIAL
Los automovilistas, deberán circular con prudencia,
respetando las normas de tránsito, las indicaciones realizadas por el personal
policial a través de los distintos puestos fijos y móviles, poseer las
documentaciones que correspondan a la persona y al vehículo que conduce (Ley
Nac. 24.449)
- Los rodados deberán poseer las condiciones óptimas de
seguridad y transitabilidad.
- Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los
ocupantes del vehículo.
- No exceder las velocidades permitidas.
- Uso obligatorio de las luces bajas en forma permanente.
- Respetar las señalizaciones y mantener la distancia de
frenado en ruta.
- A los motociclistas se les exigirá, además de las
documentaciones correspondientes, el uso del casco tanto para el conductor como
el acompañante.
- Los menores de diez años deben viajar en los asientos
traseros y con los cinturones de seguridad colocados,
- Los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente.