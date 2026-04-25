sábado, 25 de abril de 2026

Desde la Policía dieron detalles sobre el operativo de seguridad para la Fiesta Nacional del Surubí en Goya

Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección General de Coordinación e Interior; la Unidad Regional II° Goya; con la cooperación de la distintas direcciones generales y con la estrecha colaboración de la Municipalidad de Goya; se ha dispuesto un importante operativo de seguridad, con motivo de LA 49º EDICION DE LA FIESTA NACIONAL DEL SURUBI, a llevarse a cabo en la ciudad de Goya-Ctes., entre los días 26 de abril  y 04 de mayo del corriente año  y donde se prevé una masiva concurrencia de público.

Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas las actividades  previstas, a fin de brindar seguridad, basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores, otras fuerzas de seguridad  y autoridades municipales, entre otras.

Teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que en los diferentes controles policiales y los distintos accesos, se advierta a los transportistas y conductores, sobre esta Fiesta que se desarrolla en la localidad de Goya, para que tomen las precauciones del caso.

Asimismo, el Personal Policial, informará del evento a los conductores que circulen por la zona y regulará la velocidad de los vehículos, haciendo hincapié sobre los de mayor porte (camiones; colectivos de larga distancia, etc.)

Igualmente, las demás áreas y Comisarias de Distritos, dependientes de la Unidad Regional IIº de Goya, acentuaran sus labores de prevención y seguridad integral en las distintas zonas que componen su jurisdicción administrativa.

De igual manera, a través de la Dirección General de Seguridad Vial, las diferentes Unidades Especiales de Seguridad Vial, y de la Dirección general de Seguridad rural y ecológica implementaran controles viales y de información, en las distintas rutas tanto nacionales como provinciales, haciéndolo especialmente en los accesos a la ciudad de Goya.

Idéntico trabajo, lo realizara el personal de destacado en el Control de Ruta Nacional Nº 12 y Provincial Nº 27 (Saladas), ya que existen personas que concurrirán desde el norte de la Provincia y de Provincias vecinas, así como también de Países Limítrofes.

Por ello, se solicita la colaboración de los señores conductores y transportistas, extremar las medidas de seguridad, a efectos de evitar accidentes y caos vehicular.

INFORMACION UTIL

SEGURIDAD VIAL

Los automovilistas, deberán circular con prudencia, respetando las normas de tránsito, las indicaciones realizadas por el personal policial a través de los distintos puestos fijos y móviles, poseer las documentaciones que correspondan a la persona y al vehículo que conduce (Ley Nac. 24.449)

- Los rodados deberán poseer las condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad.

- Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.

- No exceder las velocidades permitidas.

- Uso obligatorio de las luces bajas en forma permanente.

- Respetar las señalizaciones y mantener la distancia de frenado en ruta.

- A los motociclistas se les exigirá, además de las documentaciones correspondientes, el uso del casco tanto para el conductor como el acompañante.

- Los menores de diez años deben viajar en los asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados,

- Los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente.