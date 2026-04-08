miércoles, 8 de abril de 2026

Dos demorados en diferentes procedimientos, uno tenía pedido de captura

En operativos de prevención y seguridad llevados adelante en distintos sectores de la ciudad, efectivos del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, en la madrugada de hoy 08-04-26, en diversos procedimientos que lograron la demora de dos personas.

El primero de los procedimientos tuvo lugar alrededor de las 01:00 horas, cuando los efectivos fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un hombre que habrían intentado ingresar a un domicilio en inmediaciones de calles Pirovano y Larrea, por lo que se dirigieron al lugar, donde tras un rastrillaje por zonas aledañas se logró localizar a un sujeto con las características similares a las aportadas por el sistema, procediéndose a la demora e identificación de un ahombre mayor de edad.

Posteriormente, cerca de las 03:30 horas, personal policial al tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que en una vivienda ubicada por avenida Raúl Alfonsín al 3800, un sujeto habría ingresado con intensiones delictivas, se constituyeron al lugar, donde tras un rastrillaje en la zona, en calles Pizzurno y Los Tilos,  lograron demorar a un joven mayor de edad, quien presentaba características coincidentes con las descriptas por el sistema, asimismo según las primeras averiguaciones el mismo registraría pedido de captura.

En ambos casos, las personas demoradas fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes, continuándose con las actuaciones de rigor.