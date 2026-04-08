Dos demorados en diferentes procedimientos, uno tenía pedido de captura

El primero de los procedimientos tuvo lugar
alrededor de las 01:00 horas, cuando los efectivos fueron alertados por el
Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un hombre que habrían intentado
ingresar a un domicilio en inmediaciones de calles Pirovano y Larrea, por lo
que se dirigieron al lugar, donde tras un rastrillaje por zonas aledañas se
logró localizar a un sujeto con las características similares a las aportadas
por el sistema, procediéndose a la demora e identificación de un ahombre mayor
de edad.
Posteriormente, cerca de las 03:30 horas,
personal policial al tomar conocimiento a través del Sistema Integral de
Seguridad 911 que en una vivienda ubicada por avenida Raúl Alfonsín al 3800, un
sujeto habría ingresado con intensiones delictivas, se constituyeron al lugar,
donde tras un rastrillaje en la zona, en calles Pizzurno y Los Tilos, lograron demorar a un joven mayor de edad,
quien presentaba características coincidentes con las descriptas por el
sistema, asimismo según las primeras averiguaciones el mismo registraría pedido
de captura.
En ambos
casos, las personas demoradas fueron trasladados a las comisarias
jurisdiccionales, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes,
continuándose con las actuaciones de rigor.