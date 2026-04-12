Dos efectivos policiales de franco de servicio lograron recuperar una moto denunciada como sustraída días atrás

El procedimiento, lo concretaron
momentos en que circulaban a bordo de un vehículo particular y observan a un
sujeto a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave- con similares
características a la denunciada como sustraída días atrás por Avenida Alta Gracia
de esta ciudad, es por ello, que los mencionados efectivos se identifican como
funcionarios policiales e intentan demorarlo, pero èste hizo caso omiso,
emprendiendo su huida a toda velocidad hasta inmediaciones de calle 752, donde
arroja el rodado e ingresa hacía unos terrenos baldíos y se pierde de vista.
Por tal motivo, con la colaboración de la comisaria jurisdiccional Décimo Quinta, procedieron al secuestro preventivo del rodado, el cual efectivamente y según las características se trataría de la misma denunciada como sustraída, siendo trasladada hasta la mencionada dependencia donde se llevan a cabo las diligencias del caso.