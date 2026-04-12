domingo, 12 de abril de 2026

Dos efectivos policiales de franco de servicio lograron recuperar una moto denunciada como sustraída días atrás

En horas de la madrugada de hoy 12-04-26, dos efectivos policiales dependientes del GRIM Nº 5 que se hallaban de franco de servicio, lograron por zonas del barrio Pirayui recuperar una motocicleta de 110 cc, la cual habría sido denunciada como sustraída días atrás y fue abandonada por un sujeto quien se dio a la fuga.

El procedimiento, lo concretaron momentos en que circulaban a bordo de un vehículo particular y observan a un sujeto a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave- con similares características a la denunciada como sustraída días atrás por Avenida Alta Gracia de esta ciudad, es por ello, que los mencionados efectivos se identifican como funcionarios policiales e intentan demorarlo, pero èste hizo caso omiso, emprendiendo su huida a toda velocidad hasta inmediaciones de calle 752, donde arroja el rodado e ingresa hacía unos terrenos baldíos y se pierde de vista.

Por tal motivo, con la colaboración de la comisaria jurisdiccional Décimo Quinta, procedieron al secuestro preventivo del rodado, el cual efectivamente y según las características se trataría de la misma denunciada como sustraída, siendo trasladada hasta la mencionada dependencia donde se llevan a cabo las diligencias del caso.