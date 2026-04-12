domingo, 12 de abril de 2026

Dos jóvenes fueron demorados por realizar maniobras peligrosas en una moto

Personal policial dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 en horas de la madrugada de hoy 12-04-26, momentos en que se encontraban realizando tareas de prevención observaron por Ruta Nacional Nº 12 -cercanías a la rotonda Virgen de Itati- a dos jóvenes a bordo de una motocicleta de 110 cilindradas realizando maniobras peligrosas poniendo en riesgo sus vidas y las de terceros.

Es por ello que, de forma inmediata los mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior demora de los mismos, tratándose de un hombre de 22 años de edad y una joven de 18 años de edad, quienes, además, al momento de la demora no contaban con las documentaciones correspondientes que acredite la propiedad del rodado.

Al respecto los demorados y la motocicleta -marca Zanella- que fue secuestrada fueron trasladados hasta la comisaría 22da a fin de continuar con las diligencias del caso.