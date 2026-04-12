Dos jóvenes fueron demorados por realizar maniobras peligrosas en una moto

Personal policial dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 en horas de la madrugada de hoy 12-04-26, momentos en que se encontraban realizando tareas de prevención observaron por Ruta Nacional Nº 12 -cercanías a la rotonda Virgen de Itati- a dos jóvenes a bordo de una motocicleta de 110 cilindradas realizando maniobras peligrosas poniendo en riesgo sus vidas y las de terceros.
Es por ello que, de forma
inmediata los mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior
demora de los mismos, tratándose de un hombre de 22 años de edad y una joven de
18 años de edad, quienes, además, al momento de la demora no contaban con las
documentaciones correspondientes que acredite la propiedad del rodado.
Al respecto los demorados y la
motocicleta -marca Zanella- que fue secuestrada fueron trasladados hasta la
comisaría 22da a fin de continuar con las diligencias del caso.