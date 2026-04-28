Durante la madrugada la Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad
y Prevención del Delito, durante la madrugada de hoy 28-04-26, efectivos
Policiales de la Comisaria Segunda Urbana en forma conjunta y coordinada con
sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas
-Comando Patrulla Movil y Motorizada-, G.I.R, P.A.R, G.R.I.M 2,4 y 5, llevaron
a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la
mencionada comisaria de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio
alrededor de las 03:00, concluyendo, pasadas las 05:00 horas, oportunidad, en
que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes
rodados.
Las personas demoradas y rodados
secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de
continuar con las diligencias del caso.