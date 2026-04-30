jueves, 30 de abril de 2026

El BanCo llega a Las Nacionales con financiamiento, beneficios y presencia institucional

AGRONEGOCIOS 
El Banco de Corrientes reafirmará su compromiso con el campo en Las Nacionales 2026, el gran encuentro ganadero que se realizará del 24 al 29 de mayo en la Sociedad Rural de Corrientes, que volverá a reunir a los principales referentes del sector en una semana atravesada por la genética, la innovación, la tradición y los negocios.

En este marco, la entidad financiera ratifica su perfil de aliado estratégico del campo, con una presencia institucional destacada y una propuesta especialmente pensada para acompañar a productores, empresas y actores de toda la cadena agropecuaria. La participación del BanCo no solo refuerza su vínculo histórico con uno de los sectores más dinámicos de la economía correntina, sino que además vuelve a poner en primer plano su capacidad para ofrecer soluciones financieras concretas, adaptadas a las necesidades reales del sector.

La edición 2026 de Las Nacionales promete consolidarse una vez más como uno de los puntos de encuentro más importantes del calendario ganadero argentino. Allí convergerán las razas bovinas Braford, Brangus y Brahman, junto a los Caballos Criollos, en un espacio donde se combinarán exposiciones, juras, remates, rondas comerciales y actividades técnicas. Cada actividad de la programación contará con participación de criadores, cabañeros, empresarios y especialistas de distintos puntos del país.

Una propuesta integral para impulsar negocios en la ganadería

A este escenario de alto valor productivo y comercial, el Banco de Corrientes llegará con una propuesta integral de financiamiento y beneficios exclusivos. Entre las novedades previstas se encuentra el Paquete Agro bonificado por un año para nuevos clientes, una herramienta que apunta a seguir ampliando la base de usuarios vinculados al sector y fortalecer la inclusión financiera en el ámbito rural. A esto se suma la renovación de líneas de crédito para la adquisición de reproductores, retención de vientres y compra de alimento balanceado, además de las promociones especiales con Visa Agro, que continúan posicionándose como un respaldo clave para la operatoria cotidiana y para las decisiones de inversión.

Un encuentro único en el norte argentino

Las Nacionales 2026 serán transmitidas en vivo a través de expoagro.com.ar, clarin.com y lanacion.com.ar, ampliando el alcance de cada actividad y multiplicando la vidriera para expositores, cabañas, empresas y patrocinadores. En ese escenario, la participación del Banco de Corrientes también gana proyección, al integrarse a un evento con llegada federal y fuerte impacto mediático.

De este modo, la presencia del BanCo en Las Nacionales 2026 se inscribe en una línea de trabajo coherente con su identidad institucional: acompañar al sector productivo, impulsar el desarrollo provincial y ofrecer herramientas reales para transformar oportunidades en crecimiento. En una exposición donde se cruzan la excelencia genética, la tradición ganadera y la visión empresaria, el Banco de Corrientes volverá a estar presente con una premisa clara: respaldar al campo correntino y argentino allí donde se generan negocios, vínculos y futuro.