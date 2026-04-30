El BanCo llega a Las Nacionales con financiamiento, beneficios y presencia institucional

En este marco, la entidad
financiera ratifica su perfil de aliado estratégico del campo, con una
presencia institucional destacada y una propuesta especialmente pensada para
acompañar a productores, empresas y actores de toda la cadena agropecuaria. La
participación del BanCo no solo refuerza su vínculo histórico con uno de los
sectores más dinámicos de la economía correntina, sino que además vuelve a
poner en primer plano su capacidad para ofrecer soluciones financieras
concretas, adaptadas a las necesidades reales del sector.
La edición 2026 de Las Nacionales
promete consolidarse una vez más como uno de los puntos de encuentro más
importantes del calendario ganadero argentino. Allí convergerán las razas
bovinas Braford, Brangus y Brahman, junto a los Caballos Criollos, en un espacio
donde se combinarán exposiciones, juras, remates, rondas comerciales y
actividades técnicas. Cada actividad de la programación contará con
participación de criadores, cabañeros, empresarios y especialistas de distintos
puntos del país.
Una propuesta integral para
impulsar negocios en la ganadería
A este escenario de alto valor
productivo y comercial, el Banco de Corrientes llegará con una propuesta
integral de financiamiento y beneficios exclusivos. Entre las novedades
previstas se encuentra el Paquete Agro bonificado por un año para nuevos clientes,
una herramienta que apunta a seguir ampliando la base de usuarios vinculados al
sector y fortalecer la inclusión financiera en el ámbito rural. A esto se suma
la renovación de líneas de crédito para la adquisición de reproductores,
retención de vientres y compra de alimento balanceado, además de las
promociones especiales con Visa Agro, que continúan posicionándose como un
respaldo clave para la operatoria cotidiana y para las decisiones de inversión.
Un encuentro único en el norte
argentino
Las Nacionales 2026 serán transmitidas en vivo a través de expoagro.com.ar, clarin.com y lanacion.com.ar, ampliando el alcance de cada actividad y multiplicando la vidriera para expositores, cabañas, empresas y patrocinadores. En ese escenario, la participación del Banco de Corrientes también gana proyección, al integrarse a un evento con llegada federal y fuerte impacto mediático.
De este modo, la presencia del BanCo en Las Nacionales 2026 se inscribe en una línea de trabajo coherente con su identidad institucional: acompañar al sector productivo, impulsar el desarrollo provincial y ofrecer herramientas reales para transformar oportunidades en crecimiento. En una exposición donde se cruzan la excelencia genética, la tradición ganadera y la visión empresaria, el Banco de Corrientes volverá a estar presente con una premisa clara: respaldar al campo correntino y argentino allí donde se generan negocios, vínculos y futuro.