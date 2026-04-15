El Gobernador inauguró la modernización de la histórica Casa Matriz del Banco de Corrientes

NUEVAS
HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO
El Banco de Corrientes presentó
oficialmente la transformación de su Casa Matriz, un edificio emblemático
adaptado a las exigencias del mercado financiero actual. La renovada sede de
más de 1.500 metros cuadrados integra su valor histórico con una infraestructura
moderna que incluye 12 cajeros de última generación y áreas exclusivas para la
banca empresa.
"La profesionalidad es
fundamental y el tiempo de distribución también pasa a ser clave en las tareas
de los comerciantes y emprendedores", destacó el gobernador Juan Pablo
Valdés durante el acto. Subrayó que la obra es parte de una estrategia para
fortalecer el desarrollo local, facilitando la operatividad del sector
productivo y reteniendo el consumo en los municipios.
En este marco de modernización,
Valdés comparó las herramientas digitales de la institución con los estándares
de servicios globales como los de Amazon, asegurando que el banco hoy ofrece
una autonomía de gestión total al usuario durante las 24 horas. Este proceso de
expansión sumará próximamente una nueva sucursal en Posadas, equipada con esta
misma tecnología de vanguardia.
Por su parte, la presidenta de
Banco, Laura Sprovieri destacó que, tras alcanzar presencia en cada localidad
con una red de más de 375 cajeros y el impulso del marketplace "Tienda
Banco", la institución se encamina hacia una transformación digital real.
Según la presidenta de la entidad, el próximo paso será la integración de
robótica e inteligencia financiera, un avance que posicionará a la banca
pública correntina como un referente tecnológico nacional.
Esta apuesta hacia el futuro se
define como una "transformación digital con rostro humano", donde la
tecnología actúa como un potenciador de la cercanía. El objetivo final es
ofrecer soluciones que mejoren la calidad de vida de las familias y brinden el
apoyo estratégico necesario para que las empresas generen empleo y crecimiento
genuino en la región.