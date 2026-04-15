miércoles, 15 de abril de 2026

El Gobernador inauguró la modernización de la histórica Casa Matriz del Banco de Corrientes

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO

La entidad presentó la refacción integral de su edificio central con una obra que combina tecnología de vanguardia y servicios digitales para potenciar el desarrollo productivo de la región.

El Banco de Corrientes presentó oficialmente la transformación de su Casa Matriz, un edificio emblemático adaptado a las exigencias del mercado financiero actual. La renovada sede de más de 1.500 metros cuadrados integra su valor histórico con una infraestructura moderna que incluye 12 cajeros de última generación y áreas exclusivas para la banca empresa.

"La profesionalidad es fundamental y el tiempo de distribución también pasa a ser clave en las tareas de los comerciantes y emprendedores", destacó el gobernador Juan Pablo Valdés durante el acto. Subrayó que la obra es parte de una estrategia para fortalecer el desarrollo local, facilitando la operatividad del sector productivo y reteniendo el consumo en los municipios.

En este marco de modernización, Valdés comparó las herramientas digitales de la institución con los estándares de servicios globales como los de Amazon, asegurando que el banco hoy ofrece una autonomía de gestión total al usuario durante las 24 horas. Este proceso de expansión sumará próximamente una nueva sucursal en Posadas, equipada con esta misma tecnología de vanguardia.

Por su parte, la presidenta de Banco, Laura Sprovieri destacó que, tras alcanzar presencia en cada localidad con una red de más de 375 cajeros y el impulso del marketplace "Tienda Banco", la institución se encamina hacia una transformación digital real. Según la presidenta de la entidad, el próximo paso será la integración de robótica e inteligencia financiera, un avance que posicionará a la banca pública correntina como un referente tecnológico nacional.

Esta apuesta hacia el futuro se define como una "transformación digital con rostro humano", donde la tecnología actúa como un potenciador de la cercanía. El objetivo final es ofrecer soluciones que mejoren la calidad de vida de las familias y brinden el apoyo estratégico necesario para que las empresas generen empleo y crecimiento genuino en la región.