Emotivos actos de ascenso en Paso de los Libres y Santo Tomé

Es esta oportunidad, durante la
jornada de ayer 15-04-26, en horas de la mañana se realizó la ceremonia en la
Unidad Regional IVº de Paso de los Libres y durante la tarde se llevó a cabo en
la U.R R. V° de Santo Tomé, donde comprendieron al personal que presta
servicios en las diversas dependencias bajo sus correspondientes
jurisdicciones.
En cada ocasión, los oficiales y
suboficiales ascendidos recibieron sus respectivos diplomas, símbolos de
reconocimiento al compromiso, la dedicación y el mérito demostrado en el
cumplimiento de su deber.
Las ceremonias fueron presididas
por el señor Subjefe de Policía, Comisario General Walter Darío Aceval a quien
acompañaron el Director General de Seguridad Rural y Ecológica, Comisario
General Gerardo Walter Daniel Torres y el Director General de Seguridad Vial,
Comisario General Eduardo Felipe Dip, el Director de la Unidad Regional IVº
Comisario Mayor Lorenzo Damian Baroni, el Director de la Unidad Regional Vº de
Santo Tome Comisario Mayor Juan Manuel Fernández, también estuvieron presentes
los jefes de las distintas dependencias, junto a autoridades de las fuerzas
armadas y de seguridad, autoridades municipales y familiares de los efectivos
homenajeados, quienes compartieron con orgullo este trascendental momento en
sus carreras.
Cabe destacar que los ascensos fueron dispuestos por el señor Gobernador de la Provincia, Dn. Juan Pablo Valdés, mediante los respectivos decretos, promoviendo al grado inmediato superior al personal que ha demostrado vocación de servicio, entrega y profesionalismo en sus funciones.