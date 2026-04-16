jueves, 16 de abril de 2026

Emotivos actos de ascenso en Paso de los Libres y Santo Tomé

Se vienen desarrollando en distintas localidades del interior provincial, significativas ceremonias de ascenso para el personal superior y subalterno de la Policía de Corrientes, en el marco de solemnes misas y actos institucionales colmados de emoción y orgullo.

Es esta oportunidad, durante la jornada de ayer 15-04-26, en horas de la mañana se realizó la ceremonia en la Unidad Regional IVº de Paso de los Libres y durante la tarde se llevó a cabo en la U.R R. V° de Santo Tomé, donde comprendieron al personal que presta servicios en las diversas dependencias bajo sus correspondientes jurisdicciones.

En cada ocasión, los oficiales y suboficiales ascendidos recibieron sus respectivos diplomas, símbolos de reconocimiento al compromiso, la dedicación y el mérito demostrado en el cumplimiento de su deber.

Las ceremonias fueron presididas por el señor Subjefe de Policía, Comisario General Walter Darío Aceval a quien acompañaron el Director General de Seguridad Rural y Ecológica, Comisario General Gerardo Walter Daniel Torres y el Director General de Seguridad Vial, Comisario General Eduardo Felipe Dip, el Director de la Unidad Regional IVº Comisario Mayor Lorenzo Damian Baroni, el Director de la Unidad Regional Vº de Santo Tome Comisario Mayor Juan Manuel Fernández, también estuvieron presentes los jefes de las distintas dependencias, junto a autoridades de las fuerzas armadas y de seguridad, autoridades municipales y familiares de los efectivos homenajeados, quienes compartieron con orgullo este trascendental momento en sus carreras.

Cabe destacar que los ascensos fueron dispuestos por el señor Gobernador de la Provincia, Dn. Juan Pablo Valdés, mediante los respectivos decretos, promoviendo al grado inmediato superior al personal que ha demostrado vocación de servicio, entrega y profesionalismo en sus funciones.