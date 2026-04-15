Empedrado: Demoran a un hombre que incumplía una medida cautelar y secuestran marihuana

El procedimiento lo concretaron
los citados efectivos luego de ser alertados por una mujer mayor de edad, que
un hombre con quien tendría una prohibición de acercamiento vigente, estaría
violando dicha medida, por lo que, de manera inmediata acudieron al domicilio
ubicado en la citada localidad, logrando aprehender e identificar al hombre
mayor de edad, quien además, se encontraba junto a un vehículo automotor,
procediendo a la inspección bajo las formalidades legales, hallando en el
interior del mismo, una bolsa con una sustancia de origen vegetal, la cual,
tras el correspondiente test orientativo, arrojo resultado positivo para
marihuana.
El aprehendido junto a lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde continuaron con los tramites al respecto.