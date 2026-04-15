miércoles, 15 de abril de 2026

Empedrado: Demoran a un hombre que incumplía una medida cautelar y secuestran marihuana

Efectivos policiales de la Comisaria de la Mujer y el Menor de Empedrado, luego de ser alertados y tras un rápido accionar, lograron aprehender a un hombre que incumplía una orden judicial vigente, además, dentro de un vehículo secuestraron marihuana, entre otras cosas.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos luego de ser alertados por una mujer mayor de edad, que un hombre con quien tendría una prohibición de acercamiento vigente, estaría violando dicha medida, por lo que, de manera inmediata acudieron al domicilio ubicado en la citada localidad, logrando aprehender e identificar al hombre mayor de edad, quien además, se encontraba junto a un vehículo automotor, procediendo a la inspección bajo las formalidades legales, hallando en el interior del mismo, una bolsa con una sustancia de origen vegetal, la cual, tras el correspondiente test orientativo, arrojo resultado positivo para marihuana.

El aprehendido junto a lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde continuaron con los tramites al respecto.