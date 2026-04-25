sábado, 25 de abril de 2026

Empedrado: La Policía aprehendió a un hombre que incumplía una medida judicial, además entre sus pertenencias hallaron cocaína

Efectivos policiales de la Comisaria de la Mujer y el Menor de Empedrado, tras ser alertados y en un rápido accionar, lograron aprehender a un hombre que incumplía una restricción de acercamiento y quien, además, entre sus pertenencias llevaba dosis de cocaína.

El procedimiento fue realizado el pasado 22-04-26, cerca de las 23:00 horas, luego de que los citados efectivos fueron alertados por una mujer, que en una motocicleta su ex pareja, con quien poseía una medida judicial vigente -orden de restricción-, se encontraba en las afueras de su vivienda ubicada por calles Paso de los Libres y Bartolome Mitre de la mencionada localidad, negándose a retirarse, por lo que, de manera inmediata se dirigieron al lugar, donde identificaron a un hombre de 28 años de edad y procedieron a la aprehensión del mismo, secuestrando las pertenecías del mismo.

Posteriormente, con la intervención de la Unidad Fiscal interviniente, bajo las formalidades legales, realizaron una requisa de la mochila que llevaba, hallando en su interior, un teléfono celular, una balanza de precisión, una cuchara, una tijera y una caja de perfume que contenía tres envoltorios de una sustancia blanquecina, para lo cual, efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional VII° - Saladas, realizaron el correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Al respecto, el aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.


                  