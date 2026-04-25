Empedrado: La Policía aprehendió a un hombre que incumplía una medida judicial, además entre sus pertenencias hallaron cocaína

El procedimiento fue realizado el
pasado 22-04-26, cerca de las 23:00 horas, luego de que los citados efectivos
fueron alertados por una mujer, que en una motocicleta su ex pareja, con quien
poseía una medida judicial vigente -orden de restricción-, se encontraba en las
afueras de su vivienda ubicada por calles Paso de los Libres y Bartolome Mitre
de la mencionada localidad, negándose a retirarse, por lo que, de manera
inmediata se dirigieron al lugar, donde identificaron a un hombre de 28 años de
edad y procedieron a la aprehensión del mismo, secuestrando las pertenecías del
mismo.
Posteriormente, con la
intervención de la Unidad Fiscal interviniente, bajo las formalidades legales,
realizaron una requisa de la mochila que llevaba, hallando en su interior, un
teléfono celular, una balanza de precisión, una cuchara, una tijera y una caja
de perfume que contenía tres envoltorios de una sustancia blanquecina, para lo
cual, efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional VII° -
Saladas, realizaron el correspondiente test orientativo, arrojando resultado
positivo para clorhidrato de cocaína.
Al respecto, el aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.