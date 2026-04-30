En Corrientes encontraron sana y salva a una joven que era buscada en Santiago del Estero

A raíz de un pedido proveniente de las autoridades de la Provincia de Santiago del Estero, en relación a una causa en el cual se solicita establecer paradero y ubicación de una joven de 18 años de edad, efectivos policiales dependientes de la Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía de Corrientes lograron en la jornada de ayer 29-04-26 hallar sana y salva a la misma.
El procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados
efectivos luego de un intenso y minucioso trabajo investigativo, lo que
permitió finalmente localizar a la joven en buen estado de salud.
La misma, fue puesta a disposición de las autoridades
correspondientes a fin de continuar con los trámites al respecto.