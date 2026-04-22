En diferentes procedimientos demoran a varias personas y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la jornada de ayer y madrugada
de hoy, efectivos policiales del Departamento de Distritos Policiales y
Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, en momentos que
realizaban recorridas de prevención en distintos procedimientos lograron la
demora de varias personas.
El primer procedimiento, lo
concretaron alrededor de las 19:30 horas, por inmediaciones de calles Lavalle y
Juan José Paso procedieron a la demora e identificación de un hombre de 32 años
de edad, quien se encontraba merodeando, observando detenidamente el interior
de los vehículos estacionados en el lugar.
Posteriormente, cerca de las
20:30 horas, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad
911 sobre la presencia en calle Güemes al 2000 aproximadamente de un sujeto que
se encontraba causando disturbios en la vía publica causando intranquilidad a
los transeúntes y vecinos de la zona, por lo que se dirigieron al lugar donde
procedieron a la demora de un hombre de 32 años de edad.
En tanto, en horas de la
madrugada de hoy, siendo aproximadamente las 01:30 horas, fueron alertados a
través del Sistema Integral de Seguridad 911, que en inmediaciones de calles
Brasil y Lavalle, una persona se encontraría sustrayendo de autopartes, por
ello se dirigieron al mencionado lugar, logrando la demora de un hombre de 42
años de edad, quien no supo justificar su presencia en el lugar y tras las
averiguaciones correspondientes resulto que registraría antecedentes
policiales.
Por último, cerca de la 01:45
horas, procedieron a la identificación y demora de un hombre de 27 años de
edad, en inmediaciones de Pasaje Romero y calle Brasil, quien se encontraba
merodeando con tazas de ruedas de un vehículo, secuestrándose estos elementos,
los cuales habrían sido sustraídos momentos antes.
Todos los demorados y elementos secuestrados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, continuándose con las diligencias de rigor en cada caso.