miércoles, 22 de abril de 2026

En diferentes procedimientos demoran a varias personas y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la jornada de ayer y madrugada de hoy, efectivos policiales del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, en momentos que realizaban recorridas de prevención en distintos procedimientos lograron la demora de varias personas.

El primer procedimiento, lo concretaron alrededor de las 19:30 horas, por inmediaciones de calles Lavalle y Juan José Paso procedieron a la demora e identificación de un hombre de 32 años de edad, quien se encontraba merodeando, observando detenidamente el interior de los vehículos estacionados en el lugar.

Posteriormente, cerca de las 20:30 horas, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia en calle Güemes al 2000 aproximadamente de un sujeto que se encontraba causando disturbios en la vía publica causando intranquilidad a los transeúntes y vecinos de la zona, por lo que se dirigieron al lugar donde procedieron a la demora de un hombre de 32 años de edad.

En tanto, en horas de la madrugada de hoy, siendo aproximadamente las 01:30 horas, fueron alertados a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que en inmediaciones de calles Brasil y Lavalle, una persona se encontraría sustrayendo de autopartes, por ello se dirigieron al mencionado lugar, logrando la demora de un hombre de 42 años de edad, quien no supo justificar su presencia en el lugar y tras las averiguaciones correspondientes resulto que registraría antecedentes policiales.

Por último, cerca de la 01:45 horas, procedieron a la identificación y demora de un hombre de 27 años de edad, en inmediaciones de Pasaje Romero y calle Brasil, quien se encontraba merodeando con tazas de ruedas de un vehículo, secuestrándose estos elementos, los cuales habrían sido sustraídos momentos antes.

Todos los demorados y elementos secuestrados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, continuándose con las diligencias de rigor en cada caso. 