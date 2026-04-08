En diferentes procedimientos demoran a dos personas y secuestran una moto de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 07-04-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada, realizando sus labores de prevención, en diferentes procedimientos, demoraron a dos personas y secuestraron una motocicleta de dudosa procedencia.
El primer procedimiento fue realizado por los
efectivos del -G.R.I.M. I-, hallándose por calles Héroes Civiles y Necochea,
alrededor de las 12:00 horas, donde identificaron y demoraron a un hombre de 32
años de edad, quien se encontraba observando el interior de los vehículos
estacionados y no supo justificar su accionar, además, tras las primeras
averiguaciones, registro antecedentes policiales.
También, personal del -G.R.I.M. II-,
recorriendo las inmediaciones del Bº Pirayui, divisaron a una persona a bordo
de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- la cual se observaba sin
plásticos, espejos, por lo que, al intentar proceder a su identificación, este
emprende su huida y al verse alcanzado por calles Badaraco y Moratin, abandona
el rodado en la vía pública, huyendo por los pasillos del lugar, procediendo al
secuestro del rodado y observando el tambor de ignición de la misma violentado.
Por último, uniformados del -G.R.I.M. III-,
realizando sus labores de prevención por calles Jujuy y 25 de Mayo,
visualizaron e identificaron a un hombre de 29 años de edad, quien se
encontraba molestando a los transeúntes, causando disturbios en la vía pública,
siendo demorado posteriormente.
Los demorados junto al rodado secuestrado fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor.