En diferentes procedimientos, la Policía demoró a dos hombres y secuestró un arma blanca

El primer procedimiento fue
realizado pasadas las 15:00 horas, cuando los efectivos del -G.R.I.M. V-
hallándose por Avenida Maipú y calle Reconquista, observaron a una persona
agazapada en la zona, por lo que procedieron a su identificación, un hombre mayor
de edad, además, entre las pertenencias del mismo, hallaron un arma blanca –
cuchillo-, que al no poder justificar su accionar, fue demorado.
De igual forma, alrededor de las
15:30horas, personal del -G.R.I.M. I- encontrándose por calles Padre Borgatti y
Quevedo, visualizaron e identificaron a un hombre de 40 años de edad, causando
disturbios en la vía pública, quien, tras las correspondientes averiguaciones,
resulto poseer antecedentes policiales, siendo demorado.
Las personas demoradas fueron
trasladadas a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se
continuaron con los tramites de rigor.