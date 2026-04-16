jueves, 16 de abril de 2026

En diferentes procedimientos, la Policía demoró a dos hombres y secuestró un arma blanca

En la tarde de ayer 15-04-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. I y V-, realizando sus labores específicas de prevención, en diferentes procedimientos, demoraron a dos personas y secuestraron un arma blanca.

El primer procedimiento fue realizado pasadas las 15:00 horas, cuando los efectivos del -G.R.I.M. V- hallándose por Avenida Maipú y calle Reconquista, observaron a una persona agazapada en la zona, por lo que procedieron a su identificación, un hombre mayor de edad, además, entre las pertenencias del mismo, hallaron un arma blanca – cuchillo-, que al no poder justificar su accionar, fue demorado.

De igual forma, alrededor de las 15:30horas, personal del -G.R.I.M. I- encontrándose por calles Padre Borgatti y Quevedo, visualizaron e identificaron a un hombre de 40 años de edad, causando disturbios en la vía pública, quien, tras las correspondientes averiguaciones, resulto poseer antecedentes policiales, siendo demorado.

Las personas demoradas fueron trasladadas a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor.