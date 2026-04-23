jueves, 23 de abril de 2026

En diferentes procedimientos la Policía demoró a cuatro personas

En la jornada de hoy 23-04-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos realizando sus labores en prevención de ilícitos, realizaron diferentes procedimientos y demoraron a varias personas.

El primer procedimiento se realizo alrededor de las 09:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por Avenida Maipú y calle Roque Pérez, donde divisaron a una persona observando los vehículos estacionados, procediendo a su demora e identificación, siendo de 24 años de edad, quien no supo justificar su accionar.

De igual forma, siendo las 10:00 horas, hallándose por calle Goya y Av. Maipú, demoraron e identificaron a un hombre de 32 años de edad, quien se encontraba observaron detenidamente los domicilios de la zona.

También, recorriendo por Avenida Maipú y calle Honduras, pasadas las 11:00 horas, observaron e identificaron a un joven de 27 años de edad, quien se encontraba merodeando, causando intranquilidad a los vecinos, por lo que fue demorado.

Por último, cerca de las 13:30 horas, circunstancias en que los efectivos se encontraban, fueron alertados por el -S.I.S. 911- acerca de una persona causando disturbios por calles Quito y Hernandarias, por lo que, de manera inmediata acudieron al lugar, donde al llegar observaron a un hombre molestando a los transeúntes y arrojando elementos contundentes, el cual fue demorado e identificado de 29 años de edad.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.