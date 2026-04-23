En diferentes procedimientos la Policía demoró a cuatro personas

El primer procedimiento se
realizo alrededor de las 09:00 horas, cuando los citados efectivos se
encontraban por Avenida Maipú y calle Roque Pérez, donde divisaron a una
persona observando los vehículos estacionados, procediendo a su demora e
identificación, siendo de 24 años de edad, quien no supo justificar su
accionar.
De igual forma, siendo las 10:00
horas, hallándose por calle Goya y Av. Maipú, demoraron e identificaron a un
hombre de 32 años de edad, quien se encontraba observaron detenidamente los
domicilios de la zona.
También, recorriendo por Avenida
Maipú y calle Honduras, pasadas las 11:00 horas, observaron e identificaron a
un joven de 27 años de edad, quien se encontraba merodeando, causando
intranquilidad a los vecinos, por lo que fue demorado.
Por último, cerca de las 13:30
horas, circunstancias en que los efectivos se encontraban, fueron alertados por
el -S.I.S. 911- acerca de una persona causando disturbios por calles Quito y
Hernandarias, por lo que, de manera inmediata acudieron al lugar, donde al
llegar observaron a un hombre molestando a los transeúntes y arrojando
elementos contundentes, el cual fue demorado e identificado de 29 años de edad.
Los demorados fueron trasladados
a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con
los tramites de rigor en cada caso.