sábado, 25 de abril de 2026

En diferentes procedimientos la Policía secuestró motocicletas y demoró a varias personas

En la madrugada de hoy 25-04-26, efectivos policiales dependientes del Comando Patrulla - Patrulla Motorizada, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes circunstancias demoraron a varias personas y secuestraron motocicletas.

El primer procedimiento se realizó alrededor de las 00:30 horas, circunstancias en que los efectivos se encontraban por calle Salta y Rioja, donde visualizaron a una persona abordo de una motocicleta -marca Honda Wave 110cc.- quien circulaba de manera peligrosa sin casco reglamentario, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, además, más adelante, intento evadir un control vehicular que realizaba el personal de tránsito de la Municipalidad de Corrientes, por lo que, fue alcanzado tras lograr detener la marcha del mismo, realizando el personal de tránsito las correspondientes actas de infracción, quedando la motocicleta secuestrada preventivamente.

De igual forma, siendo las 02:00 horas aproximadamente, encontrándose por Av. Costanera y calle Chaco, observaron a dos sujetos merodeando entre los vehículos estacionados, siendo identificados de 19 años de edad y un menor, quienes en su poder poseían fundas de celular Iphone, sin poder justificar su procedencia, siendo demorados.

También, cerca de las 03:00 horas, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911- sobre una persona por Avenida Independencia y Güemes llevando una motocicleta a su lado, dirigiéndose al lugar y al llegar por Avenida Independencia y calle República Dominicana divisaron al mismo, identificando a un hombre de 31 años de edad, quien trasladada a su lado una motocicleta - marca Appia City 110cc.- de la cual no contaba con las documentaciones que acrediten su propiedad, por lo que, fue demorado y el rodado secuestrado.

Por último, pasadas las 05:30 horas, hallándose por calles Buenos Aires y Fray José de la Quintana observaron a un joven a bordo de una motocicleta circulando  sin casco reglamentario, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, logrando detener su marcha por calles Tucumán y 25 de Mayo, identificado como mayor de edad, quien no contaba con las documentaciones correspondientes para circular, colaborando en el lugar el personal de la Dirección de Tránsito, quienes le realizaron el test de alcoholemia, arrojando resultado positivo, procediendo al secuestro del rodado.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.