En diferentes procedimientos la Policía secuestró motocicletas y demoró a varias personas

El primer procedimiento se
realizó alrededor de las 00:30 horas, circunstancias en que los efectivos se
encontraban por calle Salta y Rioja, donde visualizaron a una persona abordo de
una motocicleta -marca Honda Wave 110cc.- quien circulaba de manera peligrosa
sin casco reglamentario, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, además,
más adelante, intento evadir un control vehicular que realizaba el personal de
tránsito de la Municipalidad de Corrientes, por lo que, fue alcanzado tras
lograr detener la marcha del mismo, realizando el personal de tránsito las
correspondientes actas de infracción, quedando la motocicleta secuestrada
preventivamente.
De igual forma, siendo las 02:00
horas aproximadamente, encontrándose por Av. Costanera y calle Chaco,
observaron a dos sujetos merodeando entre los vehículos estacionados, siendo
identificados de 19 años de edad y un menor, quienes en su poder poseían fundas
de celular Iphone, sin poder justificar su procedencia, siendo demorados.
También, cerca de las 03:00
horas, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-
sobre una persona por Avenida Independencia y Güemes llevando una motocicleta a
su lado, dirigiéndose al lugar y al llegar por Avenida Independencia y calle
República Dominicana divisaron al mismo, identificando a un hombre de 31 años
de edad, quien trasladada a su lado una motocicleta - marca Appia City 110cc.-
de la cual no contaba con las documentaciones que acrediten su propiedad, por
lo que, fue demorado y el rodado secuestrado.
Por último, pasadas las 05:30
horas, hallándose por calles Buenos Aires y Fray José de la Quintana observaron
a un joven a bordo de una motocicleta circulando sin casco reglamentario, poniendo en riesgo
su vida y la de terceros, logrando detener su marcha por calles Tucumán y 25 de
Mayo, identificado como mayor de edad, quien no contaba con las documentaciones
correspondientes para circular, colaborando en el lugar el personal de la
Dirección de Tránsito, quienes le realizaron el test de alcoholemia, arrojando
resultado positivo, procediendo al secuestro del rodado.
Los demorados junto a lo
secuestrado fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales
correspondientes, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.