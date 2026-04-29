miércoles, 29 de abril de 2026

En diferentes procedimientos la Policía demoró a cuatro personas, una tenía pedido de captura

Efectivos Policiales del Destacamento San Marcos, en la jornada de ayer y en la mañana de hoy, en momentos que realizaban recorridas de prevención de ilícitos, llevaron a cabo distintos procedimientos, logrando la demora de cuatro personas, registrando una de ellos pedido de captura.

El primero de los procedimientos lo concretaron en la tarde de ayer 28-04-26, siendo aproximadamente las 14:30 horas, en inmediaciones de calles Triunvirato y Río Limay, efectivos policiales demoraron a un hombre mayor de edad que se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados, sin poder justificar su presencia en el lugar.

Posteriormente, alrededor de las 16:00 horas, en intersección de calles Santa Cruz y 2 de Abril, se procedió a la demora e identificación de un hombre mayor de edad, quien se encontraba merodeando observando detenidamente el interior de los vehículos estacionados.

Asimismo, cerca de las 17:00 horas, en calles Santa Catalina y Mburucuyá, divisaron a un sujeto se encontraba merodeando la zona y observando domicilios y vehículos, generando intranquilidad a los vecinos, por lo que fue demorado un hombre mayor de edad, quien no supo justificar su accionar.

Finalmente, en la mañana de hoy 29-04-26, alrededor de las 11:00 horas, en inmediaciones de Avenida La Paz y calle Honduras, se procedió a la demora de un hombre mayor de edad, que se desplazaba en bicicleta, no pudiendo acreditar la propiedad del rodado, por lo que se secuestró la misma y además tras realizar las primeras averiguaciones correspondientes resulto que el mismo registraría pedido de captura.

Todos los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales, donde se continúan con las diligencias de rigor de cada caso.