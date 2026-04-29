En diferentes procedimientos la Policía demoró a cuatro personas, una tenía pedido de captura

El primero de los procedimientos
lo concretaron en la tarde de ayer 28-04-26, siendo aproximadamente las 14:30
horas, en inmediaciones de calles Triunvirato y Río Limay, efectivos policiales
demoraron a un hombre mayor de edad que se encontraba observando domicilios y
vehículos estacionados, sin poder justificar su presencia en el lugar.
Posteriormente, alrededor de las
16:00 horas, en intersección de calles Santa Cruz y 2 de Abril, se procedió a
la demora e identificación de un hombre mayor de edad, quien se encontraba
merodeando observando detenidamente el interior de los vehículos estacionados.
Asimismo, cerca de las 17:00
horas, en calles Santa Catalina y Mburucuyá, divisaron a un sujeto se
encontraba merodeando la zona y observando domicilios y vehículos, generando
intranquilidad a los vecinos, por lo que fue demorado un hombre mayor de edad,
quien no supo justificar su accionar.
Finalmente, en la mañana de hoy
29-04-26, alrededor de las 11:00 horas, en inmediaciones de Avenida La Paz y
calle Honduras, se procedió a la demora de un hombre mayor de edad, que se
desplazaba en bicicleta, no pudiendo acreditar la propiedad del rodado, por lo
que se secuestró la misma y además tras realizar las primeras averiguaciones
correspondientes resulto que el mismo registraría pedido de captura.
Todos los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales, donde se continúan con las diligencias de rigor de cada caso.