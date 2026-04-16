jueves, 16 de abril de 2026

En diferentes procedimientos la Policía demoró a dos personas por merodeo

En la mañana de hoy 16-04-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus labores de prevención de ilícitos, en diferentes procedimientos, demoraron a dos personas.

El primer procedimiento fue realizado por calle Lyon y Avenida Maipú, donde los citados efectivos divisaron a un hombre mayor de edad, observando el interior de los vehículos estacionados y tras ser identificado, no supo justificar su presencia, siendo demorado.

Por último, hallándose por la Avenida Cuarto Centenario y Calle Cabeza de Vaca, demoraron e identificaron a un joven mayor de edad, quien observaba detenidamente los domicilios de la zona.

Los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde continuaron con los tramites de rigor.