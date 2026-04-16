En diferentes procedimientos la Policía demoró a dos personas por merodeo

En la mañana de hoy 16-04-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus labores de prevención de ilícitos, en diferentes procedimientos, demoraron a dos personas.
El primer procedimiento fue
realizado por calle Lyon y Avenida Maipú, donde los citados efectivos divisaron
a un hombre mayor de edad, observando el interior de los vehículos estacionados
y tras ser identificado, no supo justificar su presencia, siendo demorado.
Por último, hallándose por la
Avenida Cuarto Centenario y Calle Cabeza de Vaca, demoraron e identificaron a
un joven mayor de edad, quien observaba detenidamente los domicilios de la
zona.
Los demorados fueron trasladados
a las comisarias jurisdiccionales, donde continuaron con los tramites de rigor.