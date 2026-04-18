En distintos procedimientos la Policía demoró a tres personas, una de ellas con pedido de captura

El primer procedimiento, lo
concretaron en la jornada de ayer en inmediaciones de avenida Maipú y calle La
Paz, donde personal policial demoró a un hombre mayor de edad, quien se
encontraba merodeando y observando el interior de vehículos estacionados, generando
intranquilidad en los transeúntes.
Seguidamente, alrededor de las
22:45 horas, en la intersección de Avenida Cazadores Correntinos y calle
Medrano, procedieron a la demora de un ciudadano de 35 años de edad, quien se
encontraba ocasionando disturbios en la vía pública.
Por último, en la madrugada de
hoy, cerca de las 04:00 horas, tomaron conocimiento a través del Sistema
Integral de Seguridad 911, que aparentemente en inmediaciones de avenida
Paysandú y calle Cafayate, se encontraría una persona en los techos de viviendas,
por tal motivo los efectivos se dirigieron al lugar, donde lograron la
identificación y demora a un hombre de 25 años de edad, cuyas características
coincidían con las aportadas y tras realizar las primeras averiguaciones
resulto que registraría pedido de captura.
En todos los casos, los demorados fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes, quedando a disposición de las autoridades judiciales competentes.