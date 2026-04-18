sábado, 18 de abril de 2026

En distintos procedimientos la Policía demoró a tres personas, una de ellas con pedido de captura

En la jornada de ayer y madrugada de hoy, efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, en momentos que realizaban sus labores de prevención en distintos procedimientos demoraron a tres personas mayores de edad, una de ellas aparentemente registrando pedido de captura.

El primer procedimiento, lo concretaron en la jornada de ayer en inmediaciones de avenida Maipú y calle La Paz, donde personal policial demoró a un hombre mayor de edad, quien se encontraba merodeando y observando el interior de vehículos estacionados, generando intranquilidad en los transeúntes.

Seguidamente, alrededor de las 22:45 horas, en la intersección de Avenida Cazadores Correntinos y calle Medrano, procedieron a la demora de un ciudadano de 35 años de edad, quien se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública.

Por último, en la madrugada de hoy, cerca de las 04:00 horas, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que aparentemente en inmediaciones de avenida Paysandú y calle Cafayate, se encontraría una persona en los techos de viviendas, por tal motivo los efectivos se dirigieron al lugar, donde lograron la identificación y demora a un hombre de 25 años de edad, cuyas características coincidían con las aportadas y tras realizar las primeras averiguaciones resulto que registraría pedido de captura.

En todos los casos, los demorados fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes, quedando a disposición de las autoridades judiciales competentes.