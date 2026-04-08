En distintos procedimientos la Policía demoró a dos personas, secuestró una moto y un televisor

El primero de los procedimientos
lo realizaron en la tarde de ayer 07-04-26, alrededor de las 18:00 horas, en
inmediaciones de las calles Alberdi y Madariaga, donde los uniformados
procedieron a la identificación de dos hombres mayores de edad, que se desplazaban
en una motocicleta, de la cual no pudieron acreditar la propiedad del rodado,
por lo que fueron demorados preventivamente, asimismo, se secuestró la
motocicleta.
Por otra parte, en la mañana de
hoy 08-04-26, cerca de las 06:30 horas, en colaboración con efectivos de la
Comisaria Segunda Urbana, tras tomar conocimiento a través del Sistema Integral
de Seguridad 911, que en la intersección de calles Balboa y Teniente Ibáñez
aparentemente un sujeto habría ingresado a un domicilio de la zona sustrayendo
un televisor, por lo que se dirigieron al lugar donde tras un amplio
rastrillaje, lograron hallar un televisor LED de 32 pulgadas que había sido
abandonado en la vía pública, por tal motivo el elemento fue secuestrado para
su resguardo y posterior restitución.
Cabe señalar que, en ambos casos,
los demorados y lo secuestrados fueron trasladados a la Comisaria Segunda
Urbana donde se continúan con las diligencias con conocimiento de las
autoridades judiciales competentes.