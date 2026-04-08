miércoles, 8 de abril de 2026

En distintos procedimientos la Policía demoró a dos personas, secuestró una moto y un televisor

En el marco de los operativos de prevención y seguridad desplegados en distintos puntos de la ciudad, efectivos del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, llevaron adelante diversos procedimientos donde demoraron a personas y secuestraron una motocicleta y un televisor.

El primero de los procedimientos lo realizaron en la tarde de ayer 07-04-26, alrededor de las 18:00 horas, en inmediaciones de las calles Alberdi y Madariaga, donde los uniformados procedieron a la identificación de dos hombres mayores de edad, que se desplazaban en una motocicleta, de la cual no pudieron acreditar la propiedad del rodado, por lo que fueron demorados preventivamente, asimismo, se secuestró la motocicleta.

Por otra parte, en la mañana de hoy 08-04-26, cerca de las 06:30 horas, en colaboración con efectivos de la Comisaria Segunda Urbana, tras tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que en la intersección de calles Balboa y Teniente Ibáñez aparentemente un sujeto habría ingresado a un domicilio de la zona sustrayendo un televisor, por lo que se dirigieron al lugar donde tras un amplio rastrillaje, lograron hallar un televisor LED de 32 pulgadas que había sido abandonado en la vía pública, por tal motivo el elemento fue secuestrado para su resguardo y posterior restitución.

Cabe señalar que, en ambos casos, los demorados y lo secuestrados fueron trasladados a la Comisaria Segunda Urbana donde se continúan con las diligencias con conocimiento de las autoridades judiciales competentes.