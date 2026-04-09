jueves, 9 de abril de 2026

En la Escuela de Suboficiales se llevó a cabo una capacitación integral de especialidades policiales

En la jornada de hoy 09-04-26, en la Escuela de Suboficiales “Juan Bautista Cabral” se llevó a cabo una capacitación integral de especialidades policiales, el cual, en esta oportunidad se dictó al personal dependientes de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica, tantos del área Capital, como de San Luis del Palmar, Saladas, Empedrado y General Paz.

Dicha capacitación estuvo coordinada por personal de la Dirección de Instituto Policiales y como disertantes estuvieron presentes los Directores Generales de Seguridad Vial, de lucha Contra el Fuego y de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes hicieron referencia a las intervenciones que involucran a diferentes delitos como el narcomenudeo, abigeato, sustancias peligrosas entre otras.

Cabe mencionar que, se tiene previsto continuar con dichas capacitaciones al resto del personal de otras áreas a fin de lograr una mejor profesionalización.