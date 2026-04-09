En la Escuela de Suboficiales se llevó a cabo una capacitación integral de especialidades policiales

En la jornada de hoy 09-04-26, en la Escuela de Suboficiales “Juan Bautista Cabral” se llevó a cabo una capacitación integral de especialidades policiales, el cual, en esta oportunidad se dictó al personal dependientes de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica, tantos del área Capital, como de San Luis del Palmar, Saladas, Empedrado y General Paz.
Dicha capacitación estuvo
coordinada por personal de la Dirección de Instituto Policiales y como
disertantes estuvieron presentes los Directores Generales de Seguridad Vial, de
lucha Contra el Fuego y de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes hicieron
referencia a las intervenciones que involucran a diferentes delitos como el
narcomenudeo, abigeato, sustancias peligrosas entre otras.
Cabe mencionar que, se tiene
previsto continuar con dichas capacitaciones al resto del personal de otras
áreas a fin de lograr una mejor profesionalización.