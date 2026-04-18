sábado, 18 de abril de 2026

En la víspera y durante la madrugada de hoy 18-04-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. II y III- realizando tareas de prevención de ilícitos intensificando los patrullajes, en diferentes procedimientos, demoraron a cinco personas.

El primer procedimiento fue realizado pasadas las 12:00 horas, por los efectivos del -G.R.I.M. II- circunstancias en que se encontraban por calles Yofre y Nicaragua, donde divisaron e identificaron a tres jóvenes – de 23, 25 y 26 años de edad- causando disturbios en la vía pública, quienes no supieron justificar su accionar, siendo demorados.

De igual forma, el personal del -G.R.I.M. III- tras ser alertados por un transeúnte acerca de una persona probando los picaportes de los vehículos estacionados en inmediaciones de la rotonda Poncho verde, por lo que, al dirigirse al lugar, observan a una persona alejándose rápidamente, colaborando un personal del Comando Patrulla, procediendo a la demora e identificación del mismo, por calle Carlos Pellegrini y Brasil, resultando ser un joven de 27 años que supo justificar su accionar.

También, el mismo personal, siendo las 23:00 horas, por calles Alvear y Gbor. López, demoraron e identificaron a un hombre de 25 años de edad, quien se encontraba observando el interior de los vehículos estacionados en la zona.

Por último, por calles Sánchez Bustamante y Cerdeña, alrededor de las 02:00 horas, demoraron a un hombre de 40 años de edad, el cual merodeaba sin poder justificar su presencia en el lugar.

Los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde continuaron con los tramites al respecto.