El primer procedimiento fue
realizado pasadas las 12:00 horas, por los efectivos del -G.R.I.M. II-
circunstancias en que se encontraban por calles Yofre y Nicaragua, donde
divisaron e identificaron a tres jóvenes – de 23, 25 y 26 años de edad-
causando disturbios en la vía pública, quienes no supieron justificar su
accionar, siendo demorados.
De igual forma, el personal del
-G.R.I.M. III- tras ser alertados por un transeúnte acerca de una persona
probando los picaportes de los vehículos estacionados en inmediaciones de la
rotonda Poncho verde, por lo que, al dirigirse al lugar, observan a una persona
alejándose rápidamente, colaborando un personal del Comando Patrulla,
procediendo a la demora e identificación del mismo, por calle Carlos Pellegrini
y Brasil, resultando ser un joven de 27 años que supo justificar su accionar.
También, el mismo personal,
siendo las 23:00 horas, por calles Alvear y Gbor. López, demoraron e
identificaron a un hombre de 25 años de edad, quien se encontraba observando el
interior de los vehículos estacionados en la zona.
Por último, por calles Sánchez
Bustamante y Cerdeña, alrededor de las 02:00 horas, demoraron a un hombre de 40
años de edad, el cual merodeaba sin poder justificar su presencia en el lugar.
Los demorados fueron trasladados
a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde continuaron con los
tramites al respecto.