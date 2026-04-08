miércoles, 8 de abril de 2026

En tareas de prevención la policía demoró a varias personas y secuestró una moto

Efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M.-, en momentos que realizaban recorridas de prevención llevaron adelante distintos procedimientos en esta ciudad, demorando a varias personas por diferentes circunstancias.

El primer procedimiento, lo concretaron en la noche de ayer 08-04-26, alrededor de las 20:00 horas, en inmediaciones de calles Jujuy y 25 de Mayo, donde personal del G.R.I.M. 3, procedió a la identificación de un hombre de 29 años de edad, que se encontraba ocasionando disturbios en la vía publica, causando intranquilidad a transeúntes del lugar, por lo que fue demorado.

Posteriormente, cerca de las 23:45 horas, personal del G.R.I.M. 2 en calle Cádiz y Tacuarí, demoraron e identificaron a un hombre de 46 años de edad, quien merodeaba la zona, observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionado, además no supo justificar su presencia en el lugar.

Por otra parte, en horas de la madrugada de hoy 08-04-26, aproximadamente a las 01:45 horas, efectivos del G.R.I.M. 1, en calles Hipólito Yrigoyen y Perú, observaron a un joven que circulaba en una motocicleta a alta velocidad, realizando maniobras peligrosas, poniendo su vida y la de terceros en riego, por lo que fue demorado un joven de 21 años de edad, quien no supo justificar la procedencia del rodado, ni su accionar, además se procedió al secuestro de la motocicleta -marca Motomel modelo Blitz 110c.c-.

En todos los casos, las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, quedaron a disposición de las autoridades competentes, continuándose con las actuaciones de rigor.