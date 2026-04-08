En tareas de prevención la policía demoró a varias personas y secuestró una moto

El primer procedimiento, lo concretaron en la noche de ayer
08-04-26, alrededor de las 20:00 horas, en inmediaciones de calles Jujuy y 25
de Mayo, donde personal del G.R.I.M. 3, procedió a la identificación de un
hombre de 29 años de edad, que se encontraba ocasionando disturbios en la vía
publica, causando intranquilidad a transeúntes del lugar, por lo que fue
demorado.
Posteriormente, cerca de las 23:45 horas, personal del
G.R.I.M. 2 en calle Cádiz y Tacuarí, demoraron e identificaron a un hombre de
46 años de edad, quien merodeaba la zona, observando detenidamente los
domicilios y vehículos estacionado, además no supo justificar su presencia en
el lugar.
Por otra parte, en horas de la madrugada de hoy 08-04-26,
aproximadamente a las 01:45 horas, efectivos del G.R.I.M. 1, en calles Hipólito
Yrigoyen y Perú, observaron a un joven que circulaba en una motocicleta a alta
velocidad, realizando maniobras peligrosas, poniendo su vida y la de terceros
en riego, por lo que fue demorado un joven de 21 años de edad, quien no supo
justificar la procedencia del rodado, ni su accionar, además se procedió al
secuestro de la motocicleta -marca Motomel modelo Blitz 110c.c-.
En todos los casos, las personas demoradas y los elementos
secuestrados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, quedaron a
disposición de las autoridades competentes, continuándose con las actuaciones
de rigor.