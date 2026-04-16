jueves, 16 de abril de 2026

En tareas de prevención la Policía secuestró dos motos denunciadas como sustituidas

En la jornada de ayer 15-04-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Decimo Tercera urbana, momentos en que se hallaban realizando recorridas de prevención, lograron en diferentes circunstancias hallar y secuestrar dos motocicletas que habrían sido denunciadas como sustraídas días atrás.

El primer procedimiento, lo concretaron alrededor de las 18:00 horas, por calle Pje. Pirayuí y Trenton donde observaron abandonada una motocicleta -marca Honda Wave de 110cc- la cual, según las primeras averiguaciones realizadas se trataría de la denunciada como sustraída el pasado 14-04-26.

Posteriormente, en horas de la noche, observaron por calle Combate de los Pozos y 508 un bulto escondido entre las malezas, por lo que una vez constatado se logró determinar que se trataría de una motocicleta -marca Honda Biz de 125cc-, la cual, según las tareas investigativas realizadas, se logró determinar que se trataría de la misma que habría sido denunciada como sustraída días atrás del interior de un domicilio.

En ambos casos, las motocicletas secuestradas, fueron puestas a disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.