En tareas de prevención la Policía secuestró dos motos denunciadas como sustituidas

El primer procedimiento, lo
concretaron alrededor de las 18:00 horas, por calle Pje. Pirayuí y Trenton
donde observaron abandonada una motocicleta -marca Honda Wave de 110cc- la
cual, según las primeras averiguaciones realizadas se trataría de la denunciada
como sustraída el pasado 14-04-26.
Posteriormente, en horas de la
noche, observaron por calle Combate de los Pozos y 508 un bulto escondido entre
las malezas, por lo que una vez constatado se logró determinar que se trataría
de una motocicleta -marca Honda Biz de 125cc-, la cual, según las tareas
investigativas realizadas, se logró determinar que se trataría de la misma que
habría sido denunciada como sustraída días atrás del interior de un domicilio.
En ambos casos, las motocicletas
secuestradas, fueron puestas a disposición de la justicia y trasladado hasta la
mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.