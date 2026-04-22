miércoles, 22 de abril de 2026

En tareas de prevención la Policía demoró a dos personas por merodeo

En la jornada de hoy 22-04-26, efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos en recorridas de prevención en distintos sectores de la ciudad, logrando la demora de dos personas en diferentes procedimientos.

El primero de los procedimientos, en inmediaciones de calles La Pampa y Lisandro Segovia, donde observaron a un sujeto que se encontraba mirando detenidamente los domicilios y vehículos de la zona, por lo que, ante esta situación, se procedió a su identificación y demora del mismo, tratándose de un hombre mayor de edad, quien no supo justificar su permanencia en el lugar.

Por otra parte, en la intersección de calles Vargas Gómez y Gobernador Carrillo, demoraron a un hombre mayor de edad, que se encontraba merodeando, observando el interior de las viviendas y rodados estacionados.

Ambos demorados fueron trasladados a la citada dependencia policial a fin de continuar con las diligencias de rigor correspondientes.