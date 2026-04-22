En tareas de prevención la Policía demoró a dos personas por merodeo

El primero de los procedimientos,
en inmediaciones de calles La Pampa y Lisandro Segovia, donde observaron a un
sujeto que se encontraba mirando detenidamente los domicilios y vehículos de la
zona, por lo que, ante esta situación, se procedió a su identificación y demora
del mismo, tratándose de un hombre mayor de edad, quien no supo justificar su
permanencia en el lugar.
Por otra parte, en la
intersección de calles Vargas Gómez y Gobernador Carrillo, demoraron a un
hombre mayor de edad, que se encontraba merodeando, observando el interior de
las viviendas y rodados estacionados.
Ambos demorados fueron trasladados a la citada dependencia policial a fin de continuar con las diligencias de rigor correspondientes.