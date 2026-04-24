En tareas de prevención la Policía demoró a dos personas y secuestró una moto por falta de documentaciones

En horas de la tarde de ayer 23-04-26, efectivos policiales del GRIM Nº5, momentos en que realizaban sus tareas específicas de prevención de ilícitos e identificación de personas, lograron la demora de dos personas y secuestro preventivo de una motocicleta por falta de documentaciones que acredite la propiedad.
El procedimiento, lo concretaron
alrededor de las 19:30 horas por inmediaciones de calles Uspallata y Loreto del
Barrio Serantes, lugar donde identificaron y demoraron a dos hombres mayores de
edad, que circulaban a bordo de una motocicleta -marca Yamaha YBR-, quienes
momentos antes al notar la presencia policial habrían intentado darse a la
fuga. Posteriormente, continuando con la línea investigativa, se logró
determinar que uno de ellos poseía pedido de Búsqueda y Localización.
Los demorados, junto al rodado
secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 21ra a fin de
continuar con las diligencias del caso.