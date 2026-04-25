sábado, 25 de abril de 2026

En tareas de prevención la Policía demoró a varias personas con antecedentes policiales y secuestró una motocicleta

Durante la víspera y en la madrugada de hoy 25-04-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. IV- realizando patrullajes preventivos, en diferentes procedimientos, demoraron a cuatro personas y secuestraron una motocicleta.

El primer procedimiento lo realizaron en la víspera pasadas las 09:30 horas, circunstancias en que los efectivos se encontraban por Avenida Libertad y calle Las Orquídeas, donde divisaron e identificaron a un hombre de 29 años de edad, el cual se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados en la zona, quien no supo justificar su presencia en el lugar, además,  tras las primeras averiguaciones el mismo registro antecedentes policiales.

De igual forma, cerca de las 11:00 horas, en la intersección de las Avenidas Armenia y Chacabuco, divisaron a una persona observando el interior de los vehículos estacionados en la zona, siendo identificado de 30 años de edad, quien no supo justificar su accionar, también tras las correspondientes averiguaciones, resultó registrar antecedentes policiales, por lo que fue demorado.

Por último, pasadas las 03:30 horas de esta madrugada, observaron a dos personas a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave 110cc.- realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros,  por lo que, tras detener su marcha por calles Jazmín y Amapolas, fueron identificados de 24 y 27 años de edad, quienes no contaban con las documentaciones correspondientes del rodado, siendo secuestrado preventivamente y ellos demorados, además, tras las primeras averiguaciones, uno de ellos registro antecedentes policiales.

Los demorados junto al rodado secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor.