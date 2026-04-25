En tareas de prevención la Policía demoró a varias personas con antecedentes policiales y secuestró una motocicleta

El primer procedimiento lo realizaron en la víspera pasadas
las 09:30 horas, circunstancias en que los efectivos se encontraban por Avenida
Libertad y calle Las Orquídeas, donde divisaron e identificaron a un hombre de
29 años de edad, el cual se encontraba observando los domicilios y vehículos
estacionados en la zona, quien no supo justificar su presencia en el lugar,
además, tras las primeras averiguaciones
el mismo registro antecedentes policiales.
De igual forma, cerca de las 11:00 horas, en la intersección
de las Avenidas Armenia y Chacabuco, divisaron a una persona observando el
interior de los vehículos estacionados en la zona, siendo identificado de 30
años de edad, quien no supo justificar su accionar, también tras las
correspondientes averiguaciones, resultó registrar antecedentes policiales, por
lo que fue demorado.
Por último, pasadas las 03:30 horas de esta madrugada,
observaron a dos personas a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave 110cc.-
realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de
terceros, por lo que, tras detener su
marcha por calles Jazmín y Amapolas, fueron identificados de 24 y 27 años de
edad, quienes no contaban con las documentaciones correspondientes del rodado,
siendo secuestrado preventivamente y ellos demorados, además, tras las primeras
averiguaciones, uno de ellos registro antecedentes policiales.
Los demorados junto al rodado secuestrado fueron trasladados
a las comisarías jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de
rigor.