En tareas de prevención la Policía demoró a varias personas con antecedentes policiales

El primer procedimiento, lo realizaron en la tarde de ayer
29-04-26, alrededor de las 18:15 horas, en inmediaciones de Avenida Armenia y
calle Ambrosetti, visualizaron a un sujeto que se encontraba observando
vehículos y el interior de un local comercial, por lo que se identificó y
demoro a un hombre mayor de edad, quien tras las primeras averiguaciones
resulto que registraría pedido de captura.
Luego, en la madrugada de hoy 30-04-26, cerca de las 03:00
horas, tras una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911, sobre la
presencia de un sujeto observando el interior de vehículos estacionados en
intersección de Avenida 3 de Abril y calle España, por lo que rápidamente los
efectivos se dirigieron al lugar, donde demoraron a un hombre de 30 años de
edad, quien entre sus pertenencias tenía armas blancas.
Posteriormente, cerca de las 04:00 horas, en inmediaciones
del barrio Juan de Vera, se demoró a un hombre de 26 años de edad, que se
encontraba merodeando la zona, y tras las primeras diligencias realizadas
resulto que registraría pedido de captura.
Finalmente, alrededor de las 04:30 horas, se procedió a la
identificación y demora de un hombre de 27 años de edad, en inmediaciones del
Barrio Patono de esta ciudad, quien se encontraba visualizando el interior de
los domicilios de la zona y tras las averiguaciones correspondientes resulto
que registraría un requerimiento judicial.
Al respecto, en todos los casos, los demorados fueron
trasladados a las dependencias policiales correspondientes para continuar con
las actuaciones de rigor.