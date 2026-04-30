jueves, 30 de abril de 2026

En tareas de prevención la Policía demoró a varias personas con antecedentes policiales

Efectivos del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, en la jornada de ayer y la madrugada de hoy, en sus labores de prevención demoro a varias personas que registrarían antecedentes policiales.

El primer procedimiento, lo realizaron en la tarde de ayer 29-04-26, alrededor de las 18:15 horas, en inmediaciones de Avenida Armenia y calle Ambrosetti, visualizaron a un sujeto que se encontraba observando vehículos y el interior de un local comercial, por lo que se identificó y demoro a un hombre mayor de edad, quien tras las primeras averiguaciones resulto que registraría pedido de captura.

Luego, en la madrugada de hoy 30-04-26, cerca de las 03:00 horas, tras una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911, sobre la presencia de un sujeto observando el interior de vehículos estacionados en intersección de Avenida 3 de Abril y calle España, por lo que rápidamente los efectivos se dirigieron al lugar, donde demoraron a un hombre de 30 años de edad, quien entre sus pertenencias tenía armas blancas.

Posteriormente, cerca de las 04:00 horas, en inmediaciones del barrio Juan de Vera, se demoró a un hombre de 26 años de edad, que se encontraba merodeando la zona, y tras las primeras diligencias realizadas resulto que registraría pedido de captura.

Finalmente, alrededor de las 04:30 horas, se procedió a la identificación y demora de un hombre de 27 años de edad, en inmediaciones del Barrio Patono de esta ciudad, quien se encontraba visualizando el interior de los domicilios de la zona y tras las averiguaciones correspondientes resulto que registraría un requerimiento judicial.

Al respecto, en todos los casos, los demorados fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes para continuar con las actuaciones de rigor.