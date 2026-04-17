Esquina: Ciclista grave tras ser atropellado por un motociclista que se dio a la fuga

En la tarde de ayer 16-04-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Segunda de Esquina, tomaron conocimiento que por Ruta Nacional N° 12, entre calles Genaro Rebechi y Constitución se habría registrado un siniestro vial, en el cual -por causas y circunstancias que se tratan de establecer- colisionaron una motocicleta y una bicicleta.
Según la información inicial
obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 17:30 horas y tuvo
como protagonistas a una bicicleta, guiada por un hombre mayor de edad y una
motocicleta, el cual en primera instancia se habría dado a la fuga del lugar,
siendo posteriormente identificado, resultando ser un menor de edad.
Al respecto, el conductor del
rodado menor fue trasladado hasta el Hospital local, donde tras ser examinado
se determino que poseía lesiones de carácter graves.
Al respecto, en la citada comisaria se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal en turno.