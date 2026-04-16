jueves, 16 de abril de 2026

Goya: Demoran a un hombre y recuperan elementos robados

En el marco investigativo relacionado a un hecho delictivo -supuesto hurto- registrado en un domicilio de esa localidad, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito 4ta de Goya, llevaron adelante tareas investigativas, lo que permitió fiablemente recuperar los elementos denunciados como sustraídos y demorar al presunto autor del hecho.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos en horas de la tarde de ayer 15-04-26, por calle Mendoza al 1300 aproximadamente, lugar donde lograron localizar y demorar al presunto autor del hecho -mayor de 30 años de edad- quien traslada en su poder un bolso con elementos de pesca y un tubo de gas, los cuales habrían sido los denunciados como sustraídos.

Los elementos secuestrados y la persona demorada fueron trasladadas hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.