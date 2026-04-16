Goya: La Policía recuperó elementos denunciados como sustraídos

En horas de la tarde de ayer 15-04-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito 5ta de Goya, tomaron conocimiento de un hecho delictivo, en el cual un hombre habría denunciado a sustracción de una caja con varias herramientas del interior de su camión ubicado por calles San Juan y Cortada Taragui de esa localidad.
Por tal motivo, los uniformados
dieron inicio a tareas investigativas, lo que permitió finalmente por calle
Mendoza de esa localidad, visualizar a un joven trasladando en su poder una
caja con similares características a la denunciada como sustraída y quien al
notar la presencia policial emprende su huida y arroja dicho elemento en la vía
pública.
Por ello, se procedió al
secuestro preventivo del mismo, tratándose efectivamente del mismo sustraído
momentos antes, por lo que fue trasladado hasta la mencionada comisaria donde
se llevan a cabo las diligencias correspondientes.