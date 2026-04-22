miércoles, 22 de abril de 2026

Goya: La Policía recuperó herramientas robadas de una vivienda, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito 6ta. De Goya, en el marco investigativo de un hecho delictivo que se investiga, luego de realizar una paciente labor investigativa, lograron recuperar distintas herramientas y demorar a una persona.

El procedimiento lo realizaron los citados efectivos luego de tomar conocimiento de un ilícito ocurrido en una vivienda ubicado en el Barrio Devoto Nuevo, donde personas de identidad desconocida habrían sustraído herramientas varias, por lo que, tras realizar las investigaciones pertinentes, lograron identificar y demorar a un hombre – alias Pitito, mayor de edad- sindicado como presunto autor del hecho, además, recuperaron una amoladora – marca Black & Decker, un alargue, un martillo, un mazo, entre otras, las cuales, luego de las correspondientes averiguaciones, resultaron ser las sustraídas.

Lo recuperado junto al demorado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.