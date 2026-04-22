Goya: La Policía recuperó herramientas robadas de una vivienda, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron
los citados efectivos luego de tomar conocimiento de un ilícito ocurrido en una vivienda ubicado en el Barrio Devoto Nuevo, donde personas de identidad
desconocida habrían sustraído herramientas varias, por lo que, tras realizar
las investigaciones pertinentes, lograron identificar y demorar a un hombre –
alias Pitito, mayor de edad- sindicado como presunto autor del hecho, además,
recuperaron una amoladora – marca Black & Decker, un alargue, un martillo,
un mazo, entre otras, las cuales, luego de las correspondientes averiguaciones,
resultaron ser las sustraídas.
Lo recuperado junto al demorado
fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada
dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.