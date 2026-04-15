Goya: Misa y acto de ascenso del personal policial de la Unidad Regional N°2

El acto institucional comprendió
al personal que presta servicios en las distintas dependencias bajo la órbita
de la Unidad Regional N°2 - Goya. En la oportunidad, los oficiales y
suboficiales ascendidos recibieron sus respectivos certificados, como símbolo
de reconocimiento al compromiso, la dedicación y el mérito demostrado en el
cumplimiento de sus funciones.
La ceremonia fue presidida por el
señor Subjefe de Policía, Comisario General Walter Darío Aceval, acompañado de
autoridades locales y de localidades vecinas, el Director General de
Coordinación e Interior, Comisario General Héctor Daniel Gauna y el Director
General de Seguridad Vial Comisario General Eduardo Felipe Dip. Asimismo,
participaron integrantes de fuerzas armadas y de seguridad, bomberos
voluntarios con asiento en esa ciudad, jefes de las distintas dependencias,
junto a familiares de los efectivos recientemente ascendidos, quienes
compartieron con orgullo este trascendental momento en sus carreras.
Cabe destacar que los ascensos fueron dispuestos por el señor Gobernador de la Provincia de Corrientes, Dn. Juan Pablo Valdés, mediante los correspondientes decretos, promoviendo al grado inmediato superior al personal que ha demostrado vocación de servicio, entrega y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones.