miércoles, 15 de abril de 2026

Goya: Misa y acto de ascenso del personal policial de la Unidad Regional N°2

En la tarde del lunes 13-04-26, se llevó a cabo una significativa ceremonia de ascenso del personal superior y subalterno de la Policía de Corrientes, perteneciente a la Unidad Regional N° II con asiento en la ciudad de Goya, en el marco de una solemne misa, en un clima colmado de emoción y orgullo.

El acto institucional comprendió al personal que presta servicios en las distintas dependencias bajo la órbita de la Unidad Regional N°2 - Goya. En la oportunidad, los oficiales y suboficiales ascendidos recibieron sus respectivos certificados, como símbolo de reconocimiento al compromiso, la dedicación y el mérito demostrado en el cumplimiento de sus funciones.

La ceremonia fue presidida por el señor Subjefe de Policía, Comisario General Walter Darío Aceval, acompañado de autoridades locales y de localidades vecinas, el Director General de Coordinación e Interior, Comisario General Héctor Daniel Gauna y el Director General de Seguridad Vial Comisario General Eduardo Felipe Dip. Asimismo, participaron integrantes de fuerzas armadas y de seguridad, bomberos voluntarios con asiento en esa ciudad, jefes de las distintas dependencias, junto a familiares de los efectivos recientemente ascendidos, quienes compartieron con orgullo este trascendental momento en sus carreras.

Cabe destacar que los ascensos fueron dispuestos por el señor Gobernador de la Provincia de Corrientes, Dn. Juan Pablo Valdés, mediante los correspondientes decretos, promoviendo al grado inmediato superior al personal que ha demostrado vocación de servicio, entrega y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones.