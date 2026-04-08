miércoles, 8 de abril de 2026

Goya: Recuperan elementos robados, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Goya, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron recuperar varias cosas sustraídas y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo concretaron luego de tomar conocimiento del accionar delictivo, por lo que de forma inmediata los efectivos iniciaron un intenso trabajo de investigación con amplios rastrillajes por distintas zonas, logrando de esta manera hallar y recuperar dos remeras de color negra, cuatro remeras deportivas de color varios, dos remeras de algodón, un pantalón de color verde y una mochila -marca I-RUN-, los culeas habrían sido denunciados como sustraídos, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven de 17 años de edad.

El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.