Goya: Recuperan elementos robados, hay un demorado

El procedimiento lo concretaron
luego de tomar conocimiento del accionar delictivo, por lo que de forma
inmediata los efectivos iniciaron un intenso trabajo de investigación con
amplios rastrillajes por distintas zonas, logrando de esta manera hallar y recuperar
dos remeras de color negra, cuatro remeras deportivas de color varios, dos
remeras de algodón, un pantalón de color verde y una mochila -marca I-RUN-, los
culeas habrían sido denunciados como sustraídos, así mismo procedieron a la
aprehensión del presunto autor del hecho, un joven de 17 años de edad.
El joven y lo recuperado fueron
puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.