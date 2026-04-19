domingo, 19 de abril de 2026

Goya: Un menor perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica

En la noche de ayer 18-04-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Cuarta de Goya, habrían tomado conocimiento del deceso de un menor de edad, quien habría ingresado al nosocomio local, aparentemente tras haber sufrido una descarga eléctrica.

Según la información preliminar obtenida, el hecho habría ocurrido cerca de las 20:30 horas, en un domicilio ubicado por calle Jujuy al N°50 aproximadamente de esta ciudad, donde por causas y circunstancias que se investigan, un menor de 15 años de edad, habría recibido una descarga eléctrica presumiblemente al tomar contacto con un lavarropas.

Ante tal circunstancia, el mismo fue auxiliado y trasladado al hospital local, donde pese a los esfuerzos realizados por personal de salud, minutos más tarde se produjo su fallecimiento.

En tanto, en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias de rigor con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, desconociendo hasta el momento más detalles y pormenores que rodearon al hecho.