Goya: Un menor perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica

Según la información preliminar
obtenida, el hecho habría ocurrido cerca de las 20:30 horas, en un domicilio
ubicado por calle Jujuy al N°50 aproximadamente de esta ciudad, donde por
causas y circunstancias que se investigan, un menor de 15 años de edad, habría
recibido una descarga eléctrica presumiblemente al tomar contacto con un
lavarropas.
Ante tal circunstancia, el mismo
fue auxiliado y trasladado al hospital local, donde pese a los esfuerzos
realizados por personal de salud, minutos más tarde se produjo su
fallecimiento.
En tanto, en la citada
dependencia policial se continúan con las diligencias de rigor con la
intervención de la Unidad Fiscal en turno, desconociendo hasta el momento más
detalles y pormenores que rodearon al hecho.