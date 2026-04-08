Intentó robar un celular y terminó preso

En horas de la madrugada del lunes 06-04-26, cerca de las 01:30 horas, efectivos policiales de la Comisaria Cuarta Urbana, luego de tomar conocimiento de un licito, aprehendieron a un sujeto que habría sido demorado por varias personas, quien presuntamente habría intentado sustraer un teléfono celular.
El procedimiento lo realizaron,
tras tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que
aparentemente en inmediaciones de calles Santa Fe y Junín, un grupo de personas
que tenían demorado a un hombre -mayor de edad-, por lo que se constituyen al
lugar y proceden a la aprehensión de esta persona, ya que presuntamente habría
intentado cometer un hecho delictivo en la modalidad de arrebato.
El sujeto fue trasladado a la
citada Comisaría, donde se prosigue con los trámites del caso.