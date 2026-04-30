jueves, 30 de abril de 2026

Berón de Astrada: Investigan la muerte de un hombre, hay un joven detenido y varios elementos secuestrados

En horas de la mañana de ayer 29-04-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Berón de Astrada, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, dieron inicio a diligencias investigativas, tras tomar conocimiento del hallazgo de una persona sin vida en una zona rural de esa localidad.

Según la información preliminar obtenida, el hecho habría ocurrido en un sendero rural en el Paraje Toroi, en una zona de monte ubicada entre la Ruta Provincial N° 15, donde se halló un cuerpo sin signos vitales, por lo que, al constituirse en el lugar, el personal policial constató que se trataba de un hombre de 38 años de edad, quien presentaba lesiones compatibles con las producidas por arma de fuego.

En este contexto, fue aprehendido un joven de 18 años de edad, quien estaría presuntamente vinculado con el hecho, asimismo, se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos arma de aire comprimido, cartuchos, prendas de vestir y otros objetos que serán sometidos a pericias.

El aprehendido junto a los elementos secuestrados fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, continuándose con las diligencias del caso.