Berón de Astrada: Investigan la muerte de un hombre, hay un joven detenido y varios elementos secuestrados

Según la información preliminar
obtenida, el hecho habría ocurrido en un sendero rural en el Paraje Toroi, en
una zona de monte ubicada entre la Ruta Provincial N° 15, donde se halló un
cuerpo sin signos vitales, por lo que, al constituirse en el lugar, el personal
policial constató que se trataba de un hombre de 38 años de edad, quien
presentaba lesiones compatibles con las producidas por arma de fuego.
En este contexto, fue aprehendido
un joven de 18 años de edad, quien estaría presuntamente vinculado con el
hecho, asimismo, se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para
la causa, entre ellos arma de aire comprimido, cartuchos, prendas de vestir y
otros objetos que serán sometidos a pericias.
El aprehendido junto a los elementos secuestrados fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, continuándose con las diligencias del caso.