Investigan presunto caso de maltrato infantil en Esquina: Hay una mujer detenida

Según pudo saber Actualidad
Esquina, la actuación se inició un Legajo de Investigación, caratulado "De
oficio por supuesto maltrato infantil", luego de que personal policial
tomara conocimiento del hecho en la tarde del día anterior, alrededor de las
18:30 horas, por directivas del doctor Javier Mosquera, fiscal interviniente.
El episodio habría ocurrido en la
vía pública, en el Barrio La Providencia, específicamente en una cortada sin
nombre ubicada entre calle Serrano Soto y la prolongación de la avenida Juan
Ramón Vidal. El caso tomó trascendencia pública tras la circulación del video
en distintas plataformas digitales.
De acuerdo al informe policial,
efectivos de la Comisaría de la Mujer y el Menor de Esquina, encabezados por la
oficial principal Silvina González, lograron localizar e identificar
rápidamente a la presunta autora del hecho, tratándose de una mujer de 29 años
de edad.
La mujer fue puesta a disposición
del Ministerio Público Fiscal de Esquina, siendo un familiar directo de la
menor involucrada, de 9 años.
En tanto, la niña fue resguardada
preventivamente bajo la guarda provisoria de otro familiar, mientras continúan
las diligencias judiciales correspondientes, entre ellas el secuestro de
elementos vinculados a la causa.
Actualmente, una persona de sexo
femenino permanece detenida, avanzando la investigación para esclarecer
completamente lo sucedido.
Las autoridades recordaron la
importancia de denunciar situaciones de violencia o maltrato infantil para
permitir una intervención rápida que garantice la protección de los menores.
Fuente: Actualidad Esquina