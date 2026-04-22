miércoles, 22 de abril de 2026

Investigan presunto caso de maltrato infantil en Esquina: Hay una mujer detenida

Un video difundido en redes sociales que mostraba un supuesto caso de maltrato infantil generó la inmediata intervención policial y judicial en la ciudad de Esquina.

Según pudo saber Actualidad Esquina, la actuación se inició un Legajo de Investigación, caratulado "De oficio por supuesto maltrato infantil", luego de que personal policial tomara conocimiento del hecho en la tarde del día anterior, alrededor de las 18:30 horas, por directivas del doctor Javier Mosquera, fiscal interviniente.

El episodio habría ocurrido en la vía pública, en el Barrio La Providencia, específicamente en una cortada sin nombre ubicada entre calle Serrano Soto y la prolongación de la avenida Juan Ramón Vidal. El caso tomó trascendencia pública tras la circulación del video en distintas plataformas digitales.

De acuerdo al informe policial, efectivos de la Comisaría de la Mujer y el Menor de Esquina, encabezados por la oficial principal Silvina González, lograron localizar e identificar rápidamente a la presunta autora del hecho, tratándose de una mujer de 29 años de edad.

La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público Fiscal de Esquina, siendo un familiar directo de la menor involucrada, de 9 años.

En tanto, la niña fue resguardada preventivamente bajo la guarda provisoria de otro familiar, mientras continúan las diligencias judiciales correspondientes, entre ellas el secuestro de elementos vinculados a la causa.

Actualmente, una persona de sexo femenino permanece detenida, avanzando la investigación para esclarecer completamente lo sucedido.

Las autoridades recordaron la importancia de denunciar situaciones de violencia o maltrato infantil para permitir una intervención rápida que garantice la protección de los menores.

Fuente: Actualidad Esquina 