Itatí: La Policía secuestró carne ilegal con tierra y sin sello

Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar realizó controles en carnicerías de la localidad de Itatí, donde detectaron irregularidades en un comercio ubicado sobre avenida 25 de Mayo y Genaro González Vedoya.
Durante la inspección, los efectivos constataron carne que no poseía sello bromatológico y presentaba restos de pasto y tierra, evidenciando condiciones irregulares de faena y conservación.
El propietario manifestó haber faenado un animal propio, sin poder justificar el origen en condiciones legales.
Ante la situación, y tras consulta con la autoridad judicial interviniente, se procedió al secuestro de los cortes cárnicos bajo entrega voluntaria, quedando en resguardo policial a la espera de las evaluaciones correspondientes.
El procedimiento se enmarca en los controles preventivos que buscan garantizar la sanidad de los alimentos y proteger a la comunidad.