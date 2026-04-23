jueves, 23 de abril de 2026

Itatí: La Policía secuestró carne ilegal con tierra y sin sello

Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar  realizó controles en carnicerías de la localidad de Itatí, donde detectaron irregularidades en un comercio ubicado sobre avenida 25 de Mayo y Genaro González Vedoya.

Durante la inspección, los efectivos constataron carne que  no poseía sello bromatológico y presentaba restos de pasto y tierra, evidenciando condiciones irregulares de faena y conservación. 

El propietario manifestó haber faenado un animal propio, sin poder justificar el origen en condiciones legales.

Ante la situación, y tras consulta con la autoridad judicial interviniente, se procedió al secuestro de los cortes cárnicos bajo entrega voluntaria, quedando en resguardo policial a la espera de las evaluaciones correspondientes.

El procedimiento se enmarca en los controles preventivos que buscan garantizar la sanidad de los alimentos y proteger a la comunidad.