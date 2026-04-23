jueves, 23 de abril de 2026

Ituzaingó: Con drones y rastrillajes recuperaron hacienda denunciada como robada

Tras tres jornadas consecutivas de intensas tareas investigativas, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó logró recuperar once animales bovinos denunciados como faltantes de un establecimiento rural ubicado sobre Ruta Nacional N° 12, en paraje San Borgita. El operativo combinó trabajo en tierra, recorridas a caballo y relevamientos aéreos con drones, con intervención del fiscal Eugenio Balbastro y supervisión del jefe de la dependencia, comisario inspector Marcelino Cardoso.

La denuncia fue realizada el 21 de abril cuando advirtieron la faltante de diez terneros de aproximadamente siete meses, identificados con la marca “ML” y carimbo número Desde ese momento se desplegó un amplio operativo con inspecciones en potreros, montes, bajos, aguadas, campos linderos y sectores cercanos al arroyo Itaimbé, además de un exhaustivo recuento de la hacienda existente, sin resultados positivos durante las primeras dos jornadas.

Finalmente, este 23 de abril, en el marco de un rastrillaje intensivo realizado en un predio perteneciente a la empresa Rosamonte, se produjo el hallazgo de la totalidad de los animales denunciados: diez terneros y una vaca adulta, todos correctamente identificados por sus marcas. Si bien la recuperación permitió cerrar de manera satisfactoria la etapa primaria de búsqueda, la investigación continúa para determinar la identidad de los responsables.