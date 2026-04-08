miércoles, 8 de abril de 2026

Ituzaingó: La Policía secuestró carne no apta para el consumo

En horas de la mañana del lunes 06-04-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Vial de Ituzaingó, llevaron adelante operativos de contralor en intersección de Rutas Nacionales Nº 12 y Nº 118.

En la oportunidad, los uniformados lograron detener la marcha de una camioneta -marca Toyota -Hilux-, la cual trasportaba productos cárnicos no aptos para el consumo humano, dando un total de 100 kg aproximadamente.

Por el hecho, se dio intervención a personal de la Unidad Rural y Ecológica, quienes realizaron el traslado de lo secuestrado y dieron inicio a las actuaciones correspondientes del caso.