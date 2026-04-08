Ituzaingó: La Policía secuestró carne no apta para el consumo

En horas de la mañana del lunes 06-04-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Vial de Ituzaingó, llevaron adelante operativos de contralor en intersección de Rutas Nacionales Nº 12 y Nº 118.
En la oportunidad, los
uniformados lograron detener la marcha de una camioneta -marca Toyota -Hilux-,
la cual trasportaba productos cárnicos no aptos para el consumo humano, dando
un total de 100 kg aproximadamente.
Por el hecho, se dio intervención
a personal de la Unidad Rural y Ecológica, quienes realizaron el traslado de lo
secuestrado y dieron inicio a las actuaciones correspondientes del caso.