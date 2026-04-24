Ituzaingó: La Policía secuestró un cargamento de pescado transportado ilegalmente

El operativo se realizó alrededor
de las 16.30horas, sobre la Ruta Nacional N° 12, donde se procedió a la demora
preventiva de un vehículo utilitario –marca Renault Kangoo- que trasladaba una
importante cantidad de pescado sin la documentación correspondiente que
acreditara su procedencia, origen y trazabilidad de la carga.
Tras la inspección, se constató
un cargamento superior a los 300 kilogramos de distintas especies, boga,
surubí, pacu, patí, entre otras, motivo por el cual se dispuso el secuestro
preventivo tanto de la mercadería como del rodado, quedando a disposición de la
autoridad judicial interviniente.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, personal de recursos naturales procedió al decomiso de la mercadería, continuándose con las diligencias del caso.