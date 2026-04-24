viernes, 24 de abril de 2026

Ituzaingó: La Policía secuestró un cargamento de pescado transportado ilegalmente

En la jornada de ayer 23-04-26, efectivos policiales de la Unidad especial de Seguridad rural y ecológica de Ituzaingó, en el marco de operativos de control sobre rutas nacionales, se llevó a cabo un procedimiento conjunto con Gendarmería Nacional y personal de recursos naturales, permitió detectar el transporte irregular de productos ícticos destinados a la comercialización.

El operativo se realizó alrededor de las 16.30horas, sobre la Ruta Nacional N° 12, donde se procedió a la demora preventiva de un vehículo utilitario –marca Renault Kangoo- que trasladaba una importante cantidad de pescado sin la documentación correspondiente que acreditara su procedencia, origen y trazabilidad de la carga.

Tras la inspección, se constató un cargamento superior a los 300 kilogramos de distintas especies, boga, surubí, pacu, patí, entre otras, motivo por el cual se dispuso el secuestro preventivo tanto de la mercadería como del rodado, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, personal de recursos naturales procedió al decomiso de la mercadería, continuándose con las diligencias del caso.