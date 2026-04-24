Ituzaingó: Tras allanamiento la Policía secuestró cocaína y dinero en efectivo, hay una mujer detenida

En la jornada de ayer 23-04-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Tercera de Ituzaingó, en el marco de un legajo judicial en trámite con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron cocaína y aprehendieron a una mujer que estaría vinculada al hecho que se investiga que arrojó resultado positivo.
El procedimiento lo concretaron
en un domicilio del barrio La Florida, donde los efectivos lograron detectar un
envoltorio de plástico transparente que contenía una sustancia blanquecina, la
cual, tras ser sometida al correspondiente test orientativo, arrojó resultado
positivo para cocaína, asimismo, se procedió al secuestro de una balanza de
precisión y dinero en efectivo, además a la aprehensión de una mujer mayor de
edad, quien estaría vinculada a la causa que se investiga.
Al respecto, la mujer junto a lo
secuestrado fue trasladada hacia la citada dependencia policial, donde se
continúan con las diligencias de rigor bajo intervención de la autoridad
judicial competente.