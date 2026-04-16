jueves, 16 de abril de 2026

La Asamblea del Banco de Corrientes aprobó el Ejercicio Económico Financiero 2025 y ratificó a su Directorio

El Banco de Corrientes (BanCo) celebró su Asamblea General Ordinaria y Asamblea

Especial de Clases de Accionistas N° 119, en la cual fue aprobada por unanimidad la

Memoria, la Reseña Informativa y el Balance correspondientes al Ejercicio Económico

Financiero N° 76, que abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de

diciembre de 2025.

El encuentro tuvo lugar este jueves en su sede de calle Lavalle 415, en el Centro

Administrativo Corrientes, y contó con la participación del Directorio del BanCo,

encabezado por la presidente Laura Sprovieri, el vicepresidente Ricardo Rodriguez y el

director Enzo Maria, quienes continuarán al frente de la entidad como máximas

autoridades de la banca correntina.

También participaron el ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Héctor Grachot;

accionistas y representantes de la Inspección General de Personas Jurídicas de Corrientes.

Durante la Asamblea se procedió además a la designación de los miembros que

integrarán la Comisión Fiscalizadora para el próximo ejercicio, siendo reelegidos como

síndicos titulares Mijael Julián, Luis Miguel Gutnisky y Domingo Gómez Sierra.

Desde la entidad financiera reafirmaron el compromiso del BanCo con el desarrollo

económico y social de Corrientes, fortaleciendo su rol como motor financiero de la

provincia.