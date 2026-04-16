La Asamblea del Banco de Corrientes aprobó el Ejercicio Económico Financiero 2025 y ratificó a su Directorio

Especial de Clases de Accionistas
N° 119, en la cual fue aprobada por unanimidad la
Memoria, la Reseña Informativa y
el Balance correspondientes al Ejercicio Económico
Financiero N° 76, que abarca el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2025.
El encuentro tuvo lugar este
jueves en su sede de calle Lavalle 415, en el Centro
Administrativo Corrientes, y
contó con la participación del Directorio del BanCo,
encabezado por la presidente
Laura Sprovieri, el vicepresidente Ricardo Rodriguez y el
director Enzo Maria, quienes
continuarán al frente de la entidad como máximas
autoridades de la banca
correntina.
También participaron el ministro
de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Héctor Grachot;
accionistas y representantes de
la Inspección General de Personas Jurídicas de Corrientes.
Durante la Asamblea se procedió
además a la designación de los miembros que
integrarán la Comisión
Fiscalizadora para el próximo ejercicio, siendo reelegidos como
síndicos titulares Mijael Julián,
Luis Miguel Gutnisky y Domingo Gómez Sierra.
Desde la entidad financiera
reafirmaron el compromiso del BanCo con el desarrollo
económico y social de Corrientes,
fortaleciendo su rol como motor financiero de la
provincia.