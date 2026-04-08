La Cruz: La Policía logró detener al último de los prófugos de la mega causa por abigeato

En la jornada de este martes,
efectivos de la Policía Rural y Ecológica de La Cruz, y con la colaboración del
PRIAR de
Capital, tras llegarse hasta el paraje San Gabriel, donde tras un
allanamiento de una vivienda se logró la detención de este sujeto de apellido
Galeano (mayor de edad) además en la oportunidad se incautó: un rifle, una
escopeta, sierra de corte, canchas, lasos, cuchillos, además de carne vacuna de
origen dudoso y una camioneta Toyota
Hilux, por estar todos estos elementos con la presente investigación.
Cabe mencionar además que la
investigación ya cuenta con dos detenidos y varios imputados, relacionados a
una banda dedicada al robo de ganado a gran escala.
Es por ello que el detenido y los
elementos secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia donde se
continúan con las diligencias correspondientes en coordinación con el juzgado
interviniente.