miércoles, 8 de abril de 2026

La Cruz: La Policía logró detener al último de los prófugos de la mega causa por abigeato

Como frutos de las tareas investigativas que venía llevando adelante diversas áreas de la fuerza en coordinación con la Jefatura de Policía y que en su momento permitió recuperar cerca de 300 cabezas de ganado sustraídos en diversas circunstancias, finalmente lograron la detención de la última de las personas que venía siendo buscada.

En la jornada de este martes, efectivos de la Policía Rural y Ecológica de La Cruz, y con la colaboración del PRIAR  de  Capital, tras llegarse hasta el paraje San Gabriel, donde tras un allanamiento de una vivienda se logró la detención de este sujeto de apellido Galeano (mayor de edad) además en la oportunidad se incautó: un rifle, una escopeta, sierra de corte, canchas, lasos, cuchillos, además de carne vacuna de origen dudoso y  una camioneta Toyota Hilux, por estar todos estos elementos con la presente investigación.

Cabe mencionar además que la investigación ya cuenta con dos detenidos y varios imputados, relacionados a una banda dedicada al robo de ganado a gran escala.

Es por ello que el detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia donde se continúan con las diligencias correspondientes en coordinación con el juzgado interviniente.