miércoles, 22 de abril de 2026

La Cruz: La Policía recupero elementos denunciados como sustraídos

Ayer 21-04-26, efectivos policiales de La Cruz, en el marco de labores de investigación desplegados en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron recuperar diversos elementos que habían sido denunciados como sustraídos en un hecho ocurrido días atrás.

Del hecho habrían tomado conocimiento el pasado 18 de abril, en la que el damnificado manifestó que, en su ausencia, personas desconocidas ingresaron a su domicilio y se apoderaron de distintos objetos, entre ellos un arma de fuego -debidamente registrada-, un teléfono celular y una garrafa.

A partir de allí, los policías junto a la unidad fiscal interviniente, iniciaron tareas investigativas, logrando localizar y recuperar los elementos sustraídos, en cuanto al arma de fuego fue entregado de manera voluntaria por una persona que presuntamente habría adquirido de buena fe.

Todos los objetos fueron secuestrados preventivamente y puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las diligencias de rigor que corresponden.