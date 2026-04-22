La Cruz: La Policía recupero elementos denunciados como sustraídos

Del hecho habrían tomado
conocimiento el pasado 18 de abril, en la que el damnificado manifestó que, en
su ausencia, personas desconocidas ingresaron a su domicilio y se apoderaron de
distintos objetos, entre ellos un arma de fuego -debidamente registrada-, un
teléfono celular y una garrafa.
A partir de allí, los policías
junto a la unidad fiscal interviniente, iniciaron tareas investigativas,
logrando localizar y recuperar los elementos sustraídos, en cuanto al arma de
fuego fue entregado de manera voluntaria por una persona que presuntamente
habría adquirido de buena fe.
Todos los objetos fueron
secuestrados preventivamente y puestos a disposición de la autoridad judicial
interviniente, continuándose con las diligencias de rigor que corresponden.