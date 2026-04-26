domingo, 26 de abril de 2026

La Policía aprehendió a un “dealer” y secuestró dosis de cocaína y dinero en efectivo

En horas de la noche del viernes 24-04-26, personal de la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de diferentes trabajos de prevención, llevó adelante un procedimiento por Pasaje Tronquito en esta ciudad, que culminó con la aprehensión de un presunto dealer de estupefacientes, secuestraron dosis de cocaína y dinero en efectivo.

El procedimiento se habría concretado alrededor de las 21.00horas, por el citado Pasaje, entre Av. Santra Rosa y calle Fragata Hercules, cuando los uniformados observaron a un hombre merodeando por la zona. Al advertir la presencia policial, el sujeto emprendió la huida, iniciándose un seguimiento a pie que finalizó a pocas cuadras del lugar.

Una vez demorado e identificado, resulto ser un hombre de 35 años de edad, quien llevaba entre sus pertenencias 43 envoltorios que contenían una sustancia blanquecina, además de dinero en efectivo, ante lo cual solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección general de drogas peligrosas y crimen organizado, los cuales una vez en el lugar y tras el test correspondiente, arrojo positivo para cocaína.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, se procedió a la aprehensión del sujeto y al secuestro de las dosis y el dinero, continuándose con las diligencias de rigor en la dependencia policial correspondiente.