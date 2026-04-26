La Policía aprehendió a un “dealer” y secuestró dosis de cocaína y dinero en efectivo

El procedimiento se habría
concretado alrededor de las 21.00horas, por el citado Pasaje, entre Av. Santra
Rosa y calle Fragata Hercules, cuando los uniformados observaron a un hombre
merodeando por la zona. Al advertir la presencia policial, el sujeto emprendió
la huida, iniciándose un seguimiento a pie que finalizó a pocas cuadras del
lugar.
Una vez demorado e identificado,
resulto ser un hombre de 35 años de edad, quien llevaba entre sus pertenencias
43 envoltorios que contenían una sustancia blanquecina, además de dinero en
efectivo, ante lo cual solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección
general de drogas peligrosas y crimen organizado, los cuales una vez en el
lugar y tras el test correspondiente, arrojo positivo para cocaína.
Por disposición de la autoridad
judicial interviniente, se procedió a la aprehensión del sujeto y al secuestro
de las dosis y el dinero, continuándose con las diligencias de rigor en la
dependencia policial correspondiente.