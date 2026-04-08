La Policía aprehendió a una mujer y secuestró 79 envoltorios de cocaína

Dicho procedimiento, lo concretaron en la
intersección de las calles José Morelos y Pedro Laplace, donde procedieron a la
identificación de una mujer de 49 años de edad, quien tenía entre sus
pertenencias frascos que contenían un total de 79 envoltorios de sustancia
blanquecina, por lo que se procedió a la aprehensión de esta mujer y al
secuestró preventivo de estos elementos.
Posteriormente, se solicitó la colaboración del
personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado,
quienes realizaron el test orientativo, arrojando positivo para de cocaína de
máxima pureza.
Por tal motivo, esta mujer junto a lo
secuestrado quedó a disposición de la Justicia, continuándose en la citada
dependencia policial con las diligencias de rigor.